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Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 21.28 WIB

Bintang Maroko Sofiane Boufal Resmi Tiba di Tripoli untuk Bergabung dengan Al Ittihad di Libya

Sofiane Boufal (Flashscore) - Image

Sofiane Boufal (Flashscore)

JawaPos.com – Mantan gelandang Southampton, Sofiane Boufal, memulai petualangan baru di Libya setelah resmi bergabung dengan klub Liga Utama Libya, Al Ittihad.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Pemain asal Maroko berusia 32 tahun tersebut bergabung dengan klub yang berbasis di Tripoli dengan status bebas transfer.

Kepindahan itu dilakukan setelah Boufal menjalani karier bersama sejumlah klub di Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, dan Qatar. Al Ittihad mendatangkan Boufal untuk memperkuat skuad mereka menjelang bergulirnya musim baru.

Al Ittihad mengumumkan perekrutan Boufal melalui sebuah video yang diunggah di halaman Facebook resmi klub. Dalam pengumuman tersebut, klub asal Tripoli itu memuji Boufal sebagai “pesulap” dan menyambut kedatangannya untuk memulai babak baru di Libya.

Klub tersebut juga menggambarkan kedatangan Boufal dengan ungkapan, “Dari pantai Atlantik hingga Pengantin Mediterania, bintang Maroko tiba di Tripoli untuk memulai babak baru.”

Sebelum bergabung dengan Al Ittihad, Boufal tercatat pernah memperkuat Southampton, Celta Vigo, Lille, Al Rayyan, Union Saint-Gilloise, dan Le Havre.

Boufal merupakan bagian dari tim nasional Maroko yang mencatat sejarah pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Maroko menjadi negara Afrika dan Arab pertama yang mencapai babak semifinal Piala Dunia dalam turnamen tersebut, meskipun Boufal tidak termasuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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