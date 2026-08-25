Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

LASK Linz menghadapi Celtic pada leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di Raiffeisen Arena. (LASK Linz)
JawaPos.com — LASK Linz diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Celtic pada leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Rabu (26/8/2026) pukul 02.00 WIB.
Hasil tersebut cukup untuk membawa Celtic melaju ke fase liga karena wakil Skotlandia memiliki keunggulan agregat 3-0 setelah menang meyakinkan pada pertemuan pertama di Celtic Park.
LASK Linz menghadapi pekerjaan berat karena harus membalikkan ketertinggalan tiga gol dari leg pertama untuk menjaga peluang tampil di fase liga Liga Champions 2026/2027.
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Tim asuhan Dietmar Kuhbauer datang dengan modal kandang cukup kuat setelah tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan kompetitif terakhir di Raiffeisen Arena.
Performa LASK Linz sebelum menghadapi Celtic sebenarnya sangat menjanjikan dengan empat kemenangan beruntun pada awal musim baru.
Mereka menghancurkan SC Kalsdorf 7-0 di putaran pertama OFB Cup, lalu mengalahkan Grazer AK 1902 3-0, FK Austria Wien 2-0, dan SV Ried 4-1 di tiga laga awal liga.
Namun, momentum tersebut terhenti ketika LASK Linz kalah 0-3 di Celtic Park.
Meski demikian, kekalahan itu tidak sepenuhnya menggambarkan performa mereka karena LASK Linz mampu melepaskan 20 tembakan dan mencatat expected goals 1,58, lebih tinggi dibanding Celtic yang hanya menghasilkan 0,93 xG.
Celtic berada dalam posisi sangat nyaman menjelang pertandingan kedua karena kemenangan 3-0 pada leg pertama memberi mereka ruang besar untuk mengatur permainan.
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