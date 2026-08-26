Comeback Gila! LASK Balikkan Celtic dari Agregat 0-4 hingga ke Liga Champions

LASK menciptakan comeback luar biasa dengan membalikkan agregat 0-4 menjadi 5-4 atas Celtic dan merebut tiket ke Liga Champions. (Dok. Johannes Strum/UEFA).
JawaPos.com - LASK menciptakan comeback luar biasa saat menyingkirkan Celtic pada leg kedua playoff Liga Champions, Rabu (26/8). Sempat tertinggal 0-4 secara agregat, klub asal Austria itu bangkit dengan mencetak lima gol tanpa balas dan menang 5-1 setelah perpanjangan waktu.
Hasil tersebut membuat LASK membalikkan keadaan menjadi unggul 5-4 secara agregat sekaligus merebut tiket ke Liga Champions. Sebaliknya, Celtic harus puas turun ke kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Europa.
Celtic sebenarnya berada dalam posisi sangat menguntungkan. Mereka datang ke leg kedua dengan modal kemenangan 3-0 pada pertandingan pertama di Glasgow.
Situasi semakin sulit bagi LASK setelah kapten Celtic, Callum McGregor, mencetak gol pada menit ke-21. Gol tersebut membuat Celtic unggul 4-0 secara agregat dan semakin dekat dengan tiket Liga Champions.
Namun, LASK tidak menyerah. Moses Usor memperkecil ketertinggalan pada menit ke-32 sebelum Robert Ljubicic menyamakan kedudukan pada menit ke-48.
Tekanan LASK berlanjut dan Samuel Adeniran mencetak gol ketiga pada menit ke-58. Celtic yang sebelumnya tampil nyaman mulai kehilangan kendali atas pertandingan.
Drama semakin memuncak pada masa tambahan waktu. Florian Flecker mencetak gol melalui sundulan jarak dekat pada menit ke-90+1.
Gol tersebut membuat agregat menjadi 4-4 dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.
Pada masa extra time, LASK semakin percaya diri. Adeniran kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-109 sekaligus membawa timnya berbalik unggul 5-4 secara agregat.
LASK bahkan memiliki kesempatan memperlebar keunggulan setelah mendapat hadiah penalti. Namun, Adeniran gagal menuntaskan peluang tersebut karena tendangannya berhasil diselamatkan kiper Celtic, Viljamil Sinisalo.
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Jawa Pos
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