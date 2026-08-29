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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.57 WIB

Kericuhan Old Firm Berujung Sanksi, Celtic dan Rangers Wajib Main Tanpa Suporter di Piala Skotlandia

Situasi Old Firm Derby yang berujung sanksi. (istimewa) - Image

Situasi Old Firm Derby yang berujung sanksi. (istimewa)

JawaPos.com - Celtic dan Rangers harus menerima hukuman setelah kericuhan suporter yang terjadi dalam pertemuan kedua tim pada perempat final Piala Skotlandia musim lalu. Kedua klub sama-sama diwajibkan menjalani pertandingan kandang berikutnya di ajang tersebut tanpa kehadiran penonton.

Tak hanya bermain di stadion yang kosong, Celtic dan Rangers juga harus membayar GBP 100.000 kepada tim yang nantinya menjadi lawan mereka dalam pertandingan tersebut.

Sanksi itu dijatuhkan menyusul kericuhan yang terjadi setelah Celtic menyingkirkan Rangers melalui drama adu penalti di Ibrox pada perempat final Piala Skotlandia musim lalu.

Setelah pertandingan berakhir, sejumlah suporter dari kedua kubu masuk ke lapangan.

Situasi kemudian berkembang menjadi lebih serius. Kembang api dan sejumlah benda dilemparkan, sementara polisi harus membuat barikade di lapangan untuk memisahkan suporter kedua tim.

Beberapa petugas kepolisian mengalami luka dan sejumlah orang ditangkap terkait insiden tersebut.

Celtic dan Rangers sebelumnya memberikan keterangan kepada panel yudisial independen setelah didakwa berdasarkan Scottish FA Disciplinary Rule 37. Aturan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dianggap tidak dapat diterima dalam pertandingan.

Selain hukuman satu laga tanpa penonton, kedua klub juga mendapat peringatan keras. Mereka bisa kembali menjalani pertandingan kandang tanpa penonton apabila terjadi insiden serupa dalam pertandingan Piala Skotlandia berikutnya.

Celtic menjadi pihak yang langsung menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut. Klub asal Glasgow itu mengaku terkejut dengan hukuman yang dianggap terlalu berat dibandingkan kejadian yang berlangsung.

Editor: Edi Yulianto
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