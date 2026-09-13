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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 18.26 WIB

Prediksi Skor Real Sociedad vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Colchoneros Bakal Kesulitan

Real Sociedad diprediksi mampu menahan Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. (Atletico Madrid) - Image

Real Sociedad diprediksi mampu menahan Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. (Atletico Madrid)

JawaPos.com - Real Sociedad diprediksi mampu menahan Atletico Madrid dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Spanyol di Estadio Municipal, Senin (14/9) pukul 02.00 WIB.

Real Sociedad datang dengan momentum positif setelah meraih tujuh poin dari tiga laga terakhir, sementara Atletico Madrid justru membawa dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Real Sociedad Sedang Menanjak

Real Sociedad memiliki modal lebih meyakinkan usai mengumpulkan tujuh poin dari lima pertandingan Liga Spanyol musim 2026/2027.

Tim asuhan Pellegrino Matarazzo itu memang mengawali kompetisi dengan dua kekalahan dari Real Betis dan Real Madrid, tetapi mampu bangkit dengan dua kemenangan serta satu hasil imbang dalam tiga pertandingan berikutnya.

Kemenangan atas Espanyol dan Elche menjadi sinyal kebangkitan Real Sociedad setelah awal musim yang mengecewakan.

Di antara dua kemenangan tersebut, mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo sehingga kini menempati posisi kesembilan dengan koleksi tujuh poin.

Performa tersebut membuat Real Sociedad punya alasan untuk percaya diri menghadapi Atletico Madrid.

Apalagi, kualitas skuad mereka dinilai cukup untuk mendorong klub Basque tersebut bersaing menuju enam besar Liga Spanyol musim ini.

Real Sociedad juga memiliki motivasi tambahan setelah keberhasilan mereka di Copa del Rey musim lalu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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