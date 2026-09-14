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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 14 September 2026 | 19.36 WIB

Jonathan David Cetak Gol Pertamanya untuk Atlético Madrid dalam Kemenangan atas Real Sociedad

Jonathan David (Instagram/@jodavid) - Image

Jonathan David (Instagram/@jodavid)

JawaPos.com - Jonathan David akhirnya membuka rekening golnya bersama Atlético Madrid. Penyerang asal Kanada itu mencetak gol pertamanya untuk Los Colchoneros saat membantu timnya meraih kemenangan 3-0 atas Real Sociedad pada Minggu.

Pertandingan LaLiga di San Sebastián berjalan ketat dalam waktu yang cukup lama. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir.

Atlético baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-84 melalui Alejandro Grimaldo yang sukses mengeksekusi tendangan penalti.

David kemudian masuk dari bangku cadangan setelah satu jam pertandingan berjalan. Kehadirannya memberikan energi baru bagi lini serang Atlético.

Pada menit ke-90, David akhirnya mencetak gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 2-0. Giuliano Simeone kemudian melengkapi kemenangan Atlético dengan gol ketiga pada masa tambahan waktu.

Simeone Puji Ketenangan Jonathan David

David bergabung dengan Atlético pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman dari Juventus. Karena masih beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol, pemain Kanada tersebut sejauh ini lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Namun, melansir ESPN, penampilannya melawan Sociedad membuat Simeone memberikan pujian.

"Hasilnya bagus, tetapi jika tidak, saya akan ditanya mengapa saya menarik keluar [Alex] Baena dan Kang-in Lee," kata Simeone setelah pertandingan, ketika ditanya tentang pergantian tiga pemainnya (termasuk David) yang mengubah jalannya pertandingan.

"Saya memberi tahu Jonathan bahwa dia tidak akan menjadi starter, karena [Ademola] Lookman dan Kang-in Lee lebih sering bermain bersama, tetapi kemudian Jonathan masuk dan bermain sangat baik."

Editor: Novia Tri Astuti
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