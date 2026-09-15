Atletico Madrid Menang 3-0 atas Real Sociedad, Jonathan David Cetak Gol di Menit Akhir Pertandingan

JawaPos.com – Jonathan David menjadi salah satu penentu kemenangan Atlético Madrid setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Real Sociedad di San Sebastian.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Atlético Madrid baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-82 melalui eksekusi penalti Alejandro Grimaldo setelah pemain Real Sociedad, Job Ochieng, melakukan pelanggaran handball di kotak penalti.

David kemudian menggandakan keunggulan pada menit-menit akhir melalui penyelesaian klinis ke sudut bawah gawang setelah menerima umpan dari Grimaldo.

Real Sociedad berusaha memberikan perlawanan sepanjang pertandingan, tetapi Atlético Madrid tampil lebih agresif setelah memasuki 20 menit terakhir.

Pelatih Diego Simeone memasukkan Jonathan David, Johnny Cardoso, dan Koke pada menit ke-60 untuk meningkatkan tekanan terhadap pertahanan tuan rumah.

Setelah gol David, Giuliano Simeone memastikan kemenangan Atlético melalui serangan balik sehingga tim tamu mengakhiri pertandingan dengan skor 3-0.

Kemenangan tersebut mengakhiri periode sulit Atlético Madrid setelah sebelumnya mengalami kekalahan dari Athletic Club dan Liverpool dalam sepekan terakhir.