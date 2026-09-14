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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 02.15 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis: Mampukah Inigo Perez Bawa Tuan Rumah Raih Kemenangan

Villarreal akan menjamu Real Betis. (Villarreal) - Image

Villarreal akan menjamu Real Betis. (Villarreal)

JawaPos.com - Villarreal akan menjamu Real Betis pada lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio de la Ceramica, Selasa (15/9) dini hari WIB. 

Pertandingan ini dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB dan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil penting.

Villarreal memasuki pertandingan dengan tekanan untuk segera meraih kemenangan.

Tim berjuluk Yellow Submarine tersebut belum mendapatkan hasil yang diharapkan di bawah pelatih baru Inigo Perez.

Perez ditunjuk sebagai pengganti Marcelino pada musim panas lalu.

Namun, perjalanan awalnya bersama Villarreal belum berjalan mulus.

Karena itu, pertandingan menghadapi Real Betis bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki situasi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

Masalahnya, Real Betis bukan lawan yang mudah.

Los Verdiblancos memiliki catatan cukup baik dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Villarreal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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