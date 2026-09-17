Wonderkid Manchester United JJ Gabriel Ingin Hengkang, Jadi Incaran Real Madrid hingga Manchester Ci

JawaPos.com - Pemain muda berbakat Manchester United JJ Gabriel secara resmi menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub dengan segera. Pemain yang baru berusia 15 tahun itu mengejutkan manajemen Manchester United yang mengaku belum mengetahui alasan di balik keputusannya.

Sumber yang dilansir dari ESPN mengungkapkan bahwa Gabriel dan perwakilannya telah menyampaikan keinginan untuk meninggalkan Old Trafford. Manchester United tidak berniat membatalkan kontraknya dan menilai situasi itu masih dapat diperbaiki. Gabriel juga tidak dapat didaftarkan keluar dari klub karena masih terikat kontrak.

Peluang kepindahan sang wonderkid baru terbuka pada musim panas 2027. Pasalnya, Gabriel yang genap berusia 16 tahun pada 6 Oktober nanti, baru sah menandatangani formulir beasiswa dengan klub lain setelah ulang tahunnya. Situasi itu pun langsung menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa seperti Barcelona dan Real Madrid.

Real Madrid bahkan dirumorkan memiliki rencana untuk menempatkan Gabriel di tim B jika berhasil mendapatkan sang pemain. Selain dua raksasa Spanyol itu, sejumlah klub Premier League juga memantau situasi Gabriel, seperti Manchester City dan Chelsea.

Keputusan Gabriel datang ketika dirinya tengah mendapat perhatian dari tim utama Manchester United. Pelatih Manchester United Michael Carrick sebelumnya berencana memasukkan Gabriel ke dalam skuad untuk menghadapi Brighton dalam pertandingan Carabao Cup pada Kamis (17/9).

Jika dimainkan, Gabriel berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Manchester United. Namun, rencana itu kemungkinan tidak akan terwujud setelah Gabriel absen latihan sepanjang pekan ini.

Gabriel sebelumnya telah menjalani debut senior dalam rangkaian pertandingan pramusim Manchester United. Gabriel lalu mencetak hattrick ketika melakukan debut di UEFA Youth League saat menghadapi Sabah pada 10 September.