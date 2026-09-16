Prediksi Manchester United vs Brighton: The Seagulls Punya Rekor Positif di Old Trafford

JawaPos.com – Manchester United baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Manchester City pada Minggu (13/9) lalu. Total, The Red Devils – julukan United – baru mencatatkan satu kemenangan dari empat pertandingan awal Premier League musim ini.

Capaian empat poin dari empat laga yang diraih tactician Michael Carrick sama dengan raihan United di bawah Ruben Amorim musim lalu. Pandit Sky Sports Gary Neville menyebut situasi ini cukup mengkhawatirkan.

“Ini masih awal, tetapi ada beberapa tanda yang mengkhawatirkan. Mereka tidak bermain dengan baik saat pertandingan dan juga kesulitan menghadapi lawan,” ujar Neville. “Pertandingan Minggu depan melawan Fulham menjadi laga yang penuh tekanan, karena jelas Fulham tidak mengawali musim dengan cukup baik,” lanjutnya.

Sebelum menghadapi Fulham FC, United akan lebih dulu menjamu Brighton & Hove Albion dalam babak ketiga Piala Liga Inggris, Kamis (17/9) dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB) di Old Trafford.

Carrick meminta timnya segera beralih fokus. “Kami tidak membutuhkan jeda atau memulai semuanya dari awal. Kami hanya harus melanjutkan dan mulai memenangkan pertandingan lagi,” ujar Carrick dikutip dari talkSPORT.

BRIGHTON LEBIH PRODUKTIF Namun, Brighton jelas bukan lawan mudah. Saat ini, The Seagulls – julukan Brighton – menempati posisi keempat Premier League. Tim asuhan Fabian Hurzeler itu telah mencetak 13 gol hanya dari empat pertandingan, paling produktif di antara seluruh tim awal musim ini.

Padahal, penyerang Brighton, Georginio Rutter, masih absen karena cedera. “Ini bukan soal memiliki satu pencetak gol. Kami punya banyak pemain yang bisa mencetak gol dan memiliki keinginan untuk melakukannya,” ujar Hurzeler dikutip dari The Guardian.

Selain itu, Brighton juga punya rekor positif di Old Trafford. Mereka memenangkan empat dari lima lawatan terakhir ke markas United. Bahkan, dalam 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi, Brighton juga unggul dengan tujuh kemenangan.

KESEMPATAN SESKO Sementara itu, dengan jadwal padat tengah pekan, Carrick berpeluang melakukan rotasi. Benjamin Sesko menjadi salah satu pemain yang berpeluang mendapat kesempatan sejak awal. Sebelumnya, striker asal Slovenia itu sempat mencetak satu gol saat United menang 4-0 melawan Sabah di Liga Champions, Jumat (11/9) pekan lalu.