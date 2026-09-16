Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 16 September 2026 | 23.56 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Brighton: Luke Shaw Diragukan, Dorgu Siap Gantikan

Prediksi susunan pemain Manchester United vs Brighton di Carabao Cup. Luke Shaw diragukan, Patrick Dorgu berpeluang kembali jadi pilihan. (Dok. MUFC) - Image

Prediksi susunan pemain Manchester United vs Brighton di Carabao Cup. Luke Shaw diragukan, Patrick Dorgu berpeluang kembali jadi pilihan. (Dok. MUFC)

JawaPos.com - Manchester United menjamu Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB. Patrick Dorgu berpeluang kembali masuk susunan pemain jika Luke Shaw belum cukup fit untuk tampil.

Amad Diallo dan Matthijs de Ligt masih belum tersedia untuk laga tersebut. Michael Carrick mengatakan Amad belum cukup dekat dengan waktu kembali, sementara de Ligt masih menjalani proses pemulihan.

"Amad belum cukup dekat, dalam hal hari. Kita akan lihat seiring berjalannya minggu ini, tetapi Matta hanya sedang berusaha untuk kembali. Jadi saya tidak ingin, karena jangka waktunya, dan bagaimana situasinya, saya tidak ingin terlalu banyak menetapkan jangka waktu," kata Carrick yang dikutip laman resmi Manchester United, Rabu (16/9).

Sementara itu, kondisi Luke Shaw masih menjadi tanda tanya. Bek 31 tahun tersebut absen saat Manchester United menghadapi Sabah FK dan Manchester City.

Carrick menyebut Shaw sudah kembali mendapatkan performa terbaiknya. Namun, sang bek belum dipastikan bisa tampil melawan Brighton.

"Dia bisa. Dia mungkin bisa fit untuk pertandingan melawan Brighton, tapi kita lihat saja nanti. Belum pasti, tapi ini hanya masalah beberapa hari saja, ya," jelas Carrick.

Jika Shaw kembali absen, Patrick Dorgu menjadi salah satu opsi yang bisa dimainkan. Carrick sebelumnya memuji penampilan bek timnas Denmark tersebut saat Manchester United mengalahkan Sabah FK di Liga Champions.

"Ya, maksud saya Pat bermain sangat bagus malam itu [melawan Sabah] dan menurut saya dia melakukan banyak hal bagus hari ini, jujur saja. Jadi, ya, itulah mengapa kami memiliki skuad untuk mengisi berbagai posisi. Cedera memang tidak ideal, tapi kita harus menghadapinya," pungkas Carrick.

Prediksi susunan pemain Manchester United vs Brighton

Sports Mole memprediksi Michael Carrick akan melakukan sejumlah perubahan saat Manchester United menghadapi Brighton. Benjamin Sesko diprediksi menjadi starter, sementara Dorgu masuk dalam susunan pemain, meski posisinya diprediksi lebih maju jika Mazraoui dimainkan sebagai bek kiri.

Manchester United:

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Sports Mole
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mac Allister Ungkap Rahasia 3 Gol Liverpool ke Gawang Tottenham - Image
Sepak Bola Dunia

Mac Allister Ungkap Rahasia 3 Gol Liverpool ke Gawang Tottenham

Rabu, 16 September 2026 | 19.18 WIB

Max Dowman Samai Rekor Wayne Rooney, Bawa Arsenal Menang 4-2 - Image
Sepak Bola Dunia

Max Dowman Samai Rekor Wayne Rooney, Bawa Arsenal Menang 4-2

Rabu, 16 September 2026 | 17.30 WIB

Prediksi Skor Coventry City vs Aston Villa di Carabao Cup: The Villans Menang di Kandang Lawan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Coventry City vs Aston Villa di Carabao Cup: The Villans Menang di Kandang Lawan

Rabu, 16 September 2026 | 14.46 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore