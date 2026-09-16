Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Brighton: Luke Shaw Diragukan, Dorgu Siap Gantikan

JawaPos.com - Manchester United menjamu Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB. Patrick Dorgu berpeluang kembali masuk susunan pemain jika Luke Shaw belum cukup fit untuk tampil.

Amad Diallo dan Matthijs de Ligt masih belum tersedia untuk laga tersebut. Michael Carrick mengatakan Amad belum cukup dekat dengan waktu kembali, sementara de Ligt masih menjalani proses pemulihan.

"Amad belum cukup dekat, dalam hal hari. Kita akan lihat seiring berjalannya minggu ini, tetapi Matta hanya sedang berusaha untuk kembali. Jadi saya tidak ingin, karena jangka waktunya, dan bagaimana situasinya, saya tidak ingin terlalu banyak menetapkan jangka waktu," kata Carrick yang dikutip laman resmi Manchester United, Rabu (16/9).

Sementara itu, kondisi Luke Shaw masih menjadi tanda tanya. Bek 31 tahun tersebut absen saat Manchester United menghadapi Sabah FK dan Manchester City.

Carrick menyebut Shaw sudah kembali mendapatkan performa terbaiknya. Namun, sang bek belum dipastikan bisa tampil melawan Brighton.

"Dia bisa. Dia mungkin bisa fit untuk pertandingan melawan Brighton, tapi kita lihat saja nanti. Belum pasti, tapi ini hanya masalah beberapa hari saja, ya," jelas Carrick.

Jika Shaw kembali absen, Patrick Dorgu menjadi salah satu opsi yang bisa dimainkan. Carrick sebelumnya memuji penampilan bek timnas Denmark tersebut saat Manchester United mengalahkan Sabah FK di Liga Champions.

"Ya, maksud saya Pat bermain sangat bagus malam itu [melawan Sabah] dan menurut saya dia melakukan banyak hal bagus hari ini, jujur saja. Jadi, ya, itulah mengapa kami memiliki skuad untuk mengisi berbagai posisi. Cedera memang tidak ideal, tapi kita harus menghadapinya," pungkas Carrick.

Prediksi susunan pemain Manchester United vs Brighton Sports Mole memprediksi Michael Carrick akan melakukan sejumlah perubahan saat Manchester United menghadapi Brighton. Benjamin Sesko diprediksi menjadi starter, sementara Dorgu masuk dalam susunan pemain, meski posisinya diprediksi lebih maju jika Mazraoui dimainkan sebagai bek kiri.