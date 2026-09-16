Prediksi Skor Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Carabao Cup: Red Devils Bisa Kalah Lagi

Manchester United menghadapi Brighton & Hove Albion pada putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford. (Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United menghadapi Brighton & Hove Albion di Old Trafford pada putaran ketiga Carabao Cup, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dengan kondisi yang bertolak belakang.
Manchester United baru menang sekali dalam empat laga Premier League, sedangkan Brighton datang setelah menghajar Coventry City 5-0 dan membawa ancaman besar ke lini belakang tuan rumah.
Manchester United datang ke pertandingan ini dengan modal kekalahan 0-1 dari Manchester City dalam derby pada Minggu.
Hasil tersebut terasa makin pahit karena Manchester City bermain dengan 10 pemain sejak Phil Foden menerima kartu merah pada menit ke-23, tetapi Manchester United tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya.
Gol Erling Haaland pada babak kedua menjadi pembeda, sementara keputusan VAR yang membiarkan gol tersebut tetap sah memicu kontroversi karena Enzo Fernandez dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.
Terlepas dari kontroversi itu, Manchester United hanya memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan satu penyelamatan berarti, bahkan peluang tersebut baru datang pada masa tambahan waktu.
Baca Juga:Prediksi Skor Everton vs Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup: Kans The Toffees Pesta Gol
Awal musim Manchester United juga belum meyakinkan karena hanya mengoleksi satu kemenangan dari empat pertandingan Premier League, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan.
Mereka sudah kebobolan tujuh gol tanpa sekalipun mencatat clean sheet, sehingga duel melawan Brighton menjadi ujian berat untuk pertahanan yang masih rapuh.
Brighton & Hove Albion justru datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak 5-0 atas Coventry City pada Minggu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022