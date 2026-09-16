Prediksi Skor Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Carabao Cup: Red Devils Bisa Kalah Lagi

JawaPos.com - Manchester United menghadapi Brighton & Hove Albion di Old Trafford pada putaran ketiga Carabao Cup, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dengan kondisi yang bertolak belakang.

Manchester United baru menang sekali dalam empat laga Premier League, sedangkan Brighton datang setelah menghajar Coventry City 5-0 dan membawa ancaman besar ke lini belakang tuan rumah.

Mengapa Manchester United Bisa Kembali Tersandung? Manchester United datang ke pertandingan ini dengan modal kekalahan 0-1 dari Manchester City dalam derby pada Minggu.

Hasil tersebut terasa makin pahit karena Manchester City bermain dengan 10 pemain sejak Phil Foden menerima kartu merah pada menit ke-23, tetapi Manchester United tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Gol Erling Haaland pada babak kedua menjadi pembeda, sementara keputusan VAR yang membiarkan gol tersebut tetap sah memicu kontroversi karena Enzo Fernandez dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.

Terlepas dari kontroversi itu, Manchester United hanya memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan satu penyelamatan berarti, bahkan peluang tersebut baru datang pada masa tambahan waktu.

Awal musim Manchester United juga belum meyakinkan karena hanya mengoleksi satu kemenangan dari empat pertandingan Premier League, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Mereka sudah kebobolan tujuh gol tanpa sekalipun mencatat clean sheet, sehingga duel melawan Brighton menjadi ujian berat untuk pertahanan yang masih rapuh.