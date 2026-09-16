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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 17 September 2026 | 05.04 WIB

Cody Gakpo dan Mac Allister Kembali Jadi Penentu Kemenangan Liverpool

Cody Gakpo dan Mac Allister Kembali Jadi Penentu Kemenangan Liverpool / ig @liverpoolfc - Image

Cody Gakpo dan Mac Allister Kembali Jadi Penentu Kemenangan Liverpool / ig @liverpoolfc

JawaPos.com - Liverpool kembali menunjukkan ketajaman mereka saat mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada babak ketiga Carabao Cup. Di balik kemenangan tersebut, dua nama yang kembali mencuri perhatian adalah Alexis Mac Allister dan Cody Gakpo.

Di tengah babak pertama, para pendukung di The Kop bahkan kembali menyanyikan lagu untuk Mac Allister. Nyanyian tersebut sempat jarang terdengar musim lalu ketika performa gelandang asal Argentina itu mengalami penurunan.

Kini, situasinya mulai berubah. Mac Allister mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan atas Spurs, sekaligus memperlihatkan kembali kualitas yang membuatnya menjadi salah satu pemain penting Liverpool saat meraih gelar Liga Premier 2024-25.

Melansir ESPN, kebangkitan tersebut datang pada momen yang cukup menarik. Setelah musim panas dipenuhi spekulasi mengenai masa depannya, Mac Allister mengungkapkan bahwa Liverpool memberinya kesempatan untuk pergi dan tidak menawarkan kontrak baru.

"Saya menerima kabar bahwa klub tidak dalam posisi untuk menawarkan kontrak baru kepada saya, yang tentu saja membuat saya sangat sedih," katanya dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Ia juga mengaku ikut senang ketika Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch mendapatkan kontrak baru, meski di sisi lain keputusan tersebut membuatnya kecewa.

"Saya melihat Dominik [Szoboszlai] dan Ryan [Gravenberch] memperbarui kontrak mereka, yang membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi pada saat yang sama saya sedih karena saya tidak mendapatkan kontrak saya."

Jawaban Mac Allister kemudian diberikan di atas lapangan. Sehari setelah pernyataan tersebut, ia mencetak gol kemenangan indah melawan Atletico Madrid. Tidak sampai seminggu kemudian, ia kembali mencetak gol spektakuler ke gawang Tottenham.

Kali ini, ia melambungkan bola ke sudut atas gawang setelah menerima kombinasi apik yang melibatkan Rio Ngumoha.

Mac Allister Memimpin Lini Tengah Muda Liverpool

Editor: Setyo Adi Nugroho
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