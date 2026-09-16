Reaksi Roberto De Zerbi Usai Tottenham Kalah dari Liverpool di Carabao Cup / ig @madabtspurs
JawaPos.com - Roberto De Zerbi tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan. Kali ini, Spurs harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor 3-1 dalam pertandingan Carabao Cup di Anfield.
Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai menjadi pencetak gol Liverpool untuk memastikan The Reds melaju ke babak keempat. Sementara Tottenham hanya mampu membalas melalui sundulan Connor Gallagher.
Hasil tersebut semakin menambah tekanan bagi De Zerbi. Tottenham bahkan belum mencetak satu gol pun di Liga Primer musim ini, sedangkan satu-satunya kemenangan mereka sejauh ini diraih saat menghadapi Charlton Athletic pada babak sebelumnya Carabao Cup.
Meski begitu, De Zerbi merasa skor akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan.
De Zerbi Sebut Kekalahan Spurs Tidak Adil
Tottenham sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mengubah pertandingan. Mereka melepaskan 17 tembakan ke gawang Liverpool, tetapi hanya satu yang berujung gol.
Melansir Liverpool Echo, bagi De Zerbi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa Spurs harus lebih klinis ketika mendapatkan peluang.
"Kita harus lebih sering menembak dan kita harus menembak dengan lebih baik," katanya. "Kita harus menyelesaikan peluang emas dengan lebih baik."
Namun, sang pelatih juga merasa Tottenham sebenarnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik dari Anfield.
"Tapi kami menyesal atas hasilnya, kecewa, frustrasi dengan hasilnya. Saya pikir ini tidak adil, tetapi kita harus menerimanya dan menjadi lebih kuat dari momen sial ini karena saya jujur. Jujur pada diri sendiri dan pada Anda."
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