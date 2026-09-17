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Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 22.06 WIB

Liverpool Kalahkan Tottenham Hotspur 3-1 Berkat Gol Dominik Szoboszlai Pada Menit Akhir

Liverpool kalahkan Tottenham Hotspur berkat gol Dominik Szoboszlai di Carabao Cup (Bein Sports) - Image

Liverpool kalahkan Tottenham Hotspur berkat gol Dominik Szoboszlai di Carabao Cup (Bein Sports)

JawaPos.com – Liverpool memastikan tiket ke babak berikutnya Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), The Reds sempat berada dalam tekanan setelah Tottenham memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher dan terus menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Namun, Dominik Szoboszlai memastikan kemenangan Liverpool melalui gol voli spektakuler dari jarak sekitar 30 yard pada menit pertama waktu tambahan babak kedua.

Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui Alexis Mac Allister yang melepaskan tembakan indah ke sudut kanan atas gawang Tottenham.

Cody Gakpo kemudian menggandakan keunggulan Liverpool pada awal babak kedua setelah menyelesaikan kerja sama apik di lini serang.

Tottenham sempat memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Gallagher, tetapi Szoboszlai mengakhiri perlawanan tersebut dengan tembakan melengkung yang tidak mampu dihentikan Martin Dubravka.

Kemenangan tersebut memastikan Liverpool melaju ke babak selanjutnya Carabao Cup sekaligus memperpanjang catatan buruk Tottenham di Anfield.

Tottenham kini belum meraih kemenangan dalam 18 kunjungan terakhir ke markas Liverpool di semua kompetisi sejak kemenangan 2-0 pada Mei 2011.

Editor: Novia Tri Astuti
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