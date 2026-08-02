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Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.54 WIB

Debut Gemilang Hamza Abdelkarim Warnai Laga Pramusim Barcelona Meski Takluk Adu Penalti dari Birmingham City

Hamza Abdelkarim (FotMob) - Image

Hamza Abdelkarim (FotMob)

JawaPos.com – Hamza Abdelkarim menjadi sorotan setelah mencetak dua gol pada laga debutnya bersama Barcelona saat menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrew’s.

Dilansir dari laman FotMob pada Sabtu (1/8), Penyerang berusia 18 tahun itu tampil impresif dalam pertandingan pramusim perdana tim asuhan Hansi Flick.

Meski Barcelona akhirnya kalah 2-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 selama waktu normal, penampilan Abdelkarim mendapat apresiasi.

Abdelkarim mencetak gol penyama kedudukan melalui titik penalti setelah dilanggar di kotak terlarang. Ia kemudian membawa Barcelona berbalik unggul pada babak kedua dengan memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Birmingham City.

Gol dari Abdelkarim tersebut menjadi bukti efektivitasnya dalam memanfaatkan peluang pada laga debut bersama tim utama.

Penampilan Abdelkarim semakin menonjol karena sejumlah pemain inti Barcelona masih belum bergabung usai membela tim nasional masing-masing di Piala Dunia FIFA 2026.

Pemain asal Mesir itu juga menunjukkan kontribusi besar dalam duel-duel di lapangan sepanjang pertandingan. Kesempatan yang diberikan Hansi Flick berhasil dimaksimalkan untuk memperkuat peluangnya menembus skuad utama musim ini.

Meskipun Birmingham City berhasil menyamakan kedudukan sebelum memastikan kemenangan melalui adu penalti, Barcelona tetap memperoleh sejumlah catatan positif dari pertandingan tersebut. Debut Karim Adeyemi dan penampilan para pemain muda turut menjadi bahan evaluasi bagi Hansi Flick.

Editor: Novia Tri Astuti
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