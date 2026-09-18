Manchester City Hancurkan Norwich City 5-0, Samba dan Allan Bersinar dalam Debut Carabao Cup

JawaPos.com – Manchester City meraih kemenangan telak 5-0 atas Norwich City pada babak ketiga Carabao Cup sekaligus memastikan langkah mereka ke babak keempat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Pemain debutan, Floyd Samba dan Allan, turut mencetak gol dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Etihad tersebut.

Samba mencetak dua gol, sedangkan Rayan Cherki, Allan, dan Ryan McAidoo masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Manchester City.

Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan setelah memanfaatkan bola yang dikirim Allan ke area berbahaya.

Cherki kemudian menggandakan keunggulan tiga menit berselang, sebelum Allan mencetak gol debutnya pada awal babak kedua setelah menerima umpan Rayan Ait-Nouri.

Allan sebelumnya bergabung dari Palmeiras dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai GBR 34,2 juta atau sekitar Rp813,46 miliar.

Samba kembali mencetak gol pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan umpan pemain Norwich, sedangkan McAidoo melengkapi kemenangan City melalui gol pada menit ke-90.

Manchester City mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 65,9 persen, sementara Norwich hanya mampu menciptakan empat percobaan tembakan.