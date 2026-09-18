Floyd Samba Cetak Brace saat Debut, Manchester City Bantai Norwich City di Carabao Cup

JawaPos.com - Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup setelah kalahkan Norwich City dengan skor telak 5-0 di Etihad Stadium. Floyd Samba mencuri perhatian setelah mencetak dua gol dalam debutnya bersama tim utama.

Penyerang berusia 17 tahun itu merupakan putra mantan bek Blackburn Rovers, Christopher Samba. Selain mencetak dua gol, Floyd Samba juga terlibat dalam terciptanya gol Rayan Cherki.

Manchester City tampil dengan susunan pemain yang berbeda jauh dari laga sebelumnya. Sang pelatih Enzo Maresca melakukan 10 perubahan dari tim yang kalahkan Manchester United di Old Trafford pada Minggu (13/9).

Erling Haaland absen, bahkan tidak masuk daftar pemain cadangan. Posisi penyerang tengah kemudian dipercayakan kepada Floyd Samba yang tampil impresif.

Manchester City sebenarnya membutuhkan waktu untuk membongkar pertahanan Norwich. The Canaries mampu meredam serangan tuan rumah selama hampir 30 menit dan beberapa kali mencoba melakukan serangan balik lewat Jacob Wright serta Papa Amadou Diallo.

Peluang pertama City hadir ketika Samba melepaskan umpan untuk Rico Lewis. Namun, tembakan pemain Timnas Inggris itu masih melambung di atas mistar.

Kebuntuan akhirnya pecah setelah Manchester City mencetak dua gol dalam waktu tiga menit. Gol pertama lahir dari serangan di sisi kanan. Umpan silang Nico O'Reilly gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Norwich, Daniel Grimshaw.

Allan kemudian menarik bola ke belakang sebelum Samba menyambutnya dengan sundulan tipis yang mengarah ke tiang jauh pada menit ke-29.