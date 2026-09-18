Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Jumat, 18 September 2026 | 15.16 WIB

Floyd Samba Cetak Brace saat Debut, Manchester City Bantai Norwich City di Carabao Cup

Debut manis Floyd Samba bersama Manchester City di Carabao Cup. (Instagram/@mancity) - Image

Debut manis Floyd Samba bersama Manchester City di Carabao Cup. (Instagram/@mancity)

JawaPos.com - Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup setelah kalahkan Norwich City dengan skor telak 5-0 di Etihad Stadium. Floyd Samba mencuri perhatian setelah mencetak dua gol dalam debutnya bersama tim utama.

Penyerang berusia 17 tahun itu merupakan putra mantan bek Blackburn Rovers, Christopher Samba. Selain mencetak dua gol, Floyd Samba juga terlibat dalam terciptanya gol Rayan Cherki.

Manchester City tampil dengan susunan pemain yang berbeda jauh dari laga sebelumnya. Sang pelatih Enzo Maresca melakukan 10 perubahan dari tim yang kalahkan Manchester United di Old Trafford pada Minggu (13/9).

Erling Haaland absen, bahkan tidak masuk daftar pemain cadangan. Posisi penyerang tengah kemudian dipercayakan kepada Floyd Samba yang tampil impresif.

Manchester City sebenarnya membutuhkan waktu untuk membongkar pertahanan Norwich. The Canaries mampu meredam serangan tuan rumah selama hampir 30 menit dan beberapa kali mencoba melakukan serangan balik lewat Jacob Wright serta Papa Amadou Diallo.

Peluang pertama City hadir ketika Samba melepaskan umpan untuk Rico Lewis. Namun, tembakan pemain Timnas Inggris itu masih melambung di atas mistar.

Kebuntuan akhirnya pecah setelah Manchester City mencetak dua gol dalam waktu tiga menit. Gol pertama lahir dari serangan di sisi kanan. Umpan silang Nico O'Reilly gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Norwich, Daniel Grimshaw.

Allan kemudian menarik bola ke belakang sebelum Samba menyambutnya dengan sundulan tipis yang mengarah ke tiang jauh pada menit ke-29.

Pada menit ke-32, Ayyoub Bouaddi membawa bola ke depan dan memiliki ruang untuk mengirim umpan kepada Ryan Cherki. Pemain asal Prancis itu berlari bebas sebelum melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti untuk membawa Manchester City unggul 2-0.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

Kamis, 17 September 2026 | 21.18 WIB

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola

Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Prediksi Skor Manchester City vs Norwich City di Carabao Cup: Kans Haaland Cs Pesta Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester City vs Norwich City di Carabao Cup: Kans Haaland Cs Pesta Gol

Kamis, 17 September 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore