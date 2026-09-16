Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 17 September 2026 | 04.16 WIB

Rating Pemain Real Madrid dalam Kemenangan Dramatis atas Elche

Rating Pemain Real Madrid dalam Kemenangan Dramatis atas Elche / ig @realmadrid - Image

Rating Pemain Real Madrid dalam Kemenangan Dramatis atas Elche / ig @realmadrid

JawaPos.com - Real Madrid kembali meraih tiga poin dengan cara yang tidak mudah. Bertandang ke markas Elche, Los Blancos harus melewati pertandingan penuh drama sebelum akhirnya menang 3-2 berkat gol Carlos Espi pada masa tambahan waktu.

Tim asuhan Jose Mourinho sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik. Real Madrid unggul 2-0 pada babak pertama melalui gol bunuh diri Matias Dituro dan Kylian Mbappe.

Namun, keunggulan tersebut menguap setelah Elche bangkit pada babak kedua. Real Madrid bahkan harus melihat lawannya menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Espi muncul sebagai pahlawan.

Melansir Siempre Madrid, berikut rating pemain Real Madrid dalam kemenangan dramatis tersebut.

Rating Pemain Real Madrid

Thibaut Courtois – 6/10

Selain dua kali mengambil bola dari gawangnya sendiri, Courtois sebenarnya tidak banyak melakukan penyelamatan dalam pertandingan ini.

Trent Alexander-Arnold – 7/10

Trent mendapatkan kesempatan langka untuk bermain sejak awal melawan Elche dan ia berhasil meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama.

Ia menciptakan beberapa peluang bagi rekan-rekannya. Namun, penampilan defensifnya juga cukup mengesankan, meski gol pertama Elche tercipta dari sisi pertahanannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rodri Akui Tak Mudah Tolak Real Madrid demi Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Akui Tak Mudah Tolak Real Madrid demi Barcelona

Kamis, 17 September 2026 | 04.09 WIB

Carlos Espi Jadi Pahlawan Real Madrid, Gol Menit Akhir Bikin Bahagia - Image
Sepak Bola Dunia

Carlos Espi Jadi Pahlawan Real Madrid, Gol Menit Akhir Bikin Bahagia

Rabu, 16 September 2026 | 21.40 WIB

Prediksi Susunan Pemain Elche vs Real Madrid: Jose Mourinho Ingin Menang dan Main Bagus - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Elche vs Real Madrid: Jose Mourinho Ingin Menang dan Main Bagus

Rabu, 16 September 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore