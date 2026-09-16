Rating Pemain Real Madrid dalam Kemenangan Dramatis atas Elche

JawaPos.com - Real Madrid kembali meraih tiga poin dengan cara yang tidak mudah. Bertandang ke markas Elche, Los Blancos harus melewati pertandingan penuh drama sebelum akhirnya menang 3-2 berkat gol Carlos Espi pada masa tambahan waktu.

Tim asuhan Jose Mourinho sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik. Real Madrid unggul 2-0 pada babak pertama melalui gol bunuh diri Matias Dituro dan Kylian Mbappe.

Namun, keunggulan tersebut menguap setelah Elche bangkit pada babak kedua. Real Madrid bahkan harus melihat lawannya menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Espi muncul sebagai pahlawan.

Melansir Siempre Madrid, berikut rating pemain Real Madrid dalam kemenangan dramatis tersebut.

Rating Pemain Real Madrid

Thibaut Courtois – 6/10

Selain dua kali mengambil bola dari gawangnya sendiri, Courtois sebenarnya tidak banyak melakukan penyelamatan dalam pertandingan ini.

Trent Alexander-Arnold – 7/10

Trent mendapatkan kesempatan langka untuk bermain sejak awal melawan Elche dan ia berhasil meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama.