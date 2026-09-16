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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 17 September 2026 | 05.08 WIB

Perjudian José Mourinho Berbuah Manis, Real Madrid Selamat dari Kejaran Elche

Perjudian José Mourinho Berbuah Manis, Real Madrid Selamat dari Kejaran Elche / ig @realmadrid - Image

Perjudian José Mourinho Berbuah Manis, Real Madrid Selamat dari Kejaran Elche / ig @realmadrid

JawaPos.com - José Mourinho tidak menutupi bahwa Real Madrid sedang mengambil perjudian besar ketika menghadapi Elche. Dalam situasi unggul 2-0 tetapi kemudian kehilangan kendali, pelatih asal Portugal itu memilih menumpuk pemain ofensif demi mengejar kemenangan.

Keputusan tersebut akhirnya berbuah manis. Carlos Espí mencetak gol penentu pada menit ke-91 dan membawa Madrid pulang dengan kemenangan 3-2 dalam pertandingan LaLiga yang berlangsung dramatis, Selasa.

Madrid sebenarnya sudah berada dalam posisi nyaman setelah unggul dua gol di babak pertama. Tendangan bebas Arda Güler berujung gol bunuh diri kiper Matías Dituro, sebelum Kylian Mbappé menggandakan keunggulan lewat umpan silang Yan Diomande.

Namun, keunggulan tersebut perlahan menghilang setelah Elche bangkit pada babak kedua. Dua gol tuan rumah membuat skor kembali imbang dan Madrid berada dalam situasi yang jauh lebih sulit.

Mourinho Pertaruhkan Enam Pemain Menyerang

Melansir ESPN, dalam kondisi tersebut, Mourinho mengambil keputusan berani. Ia memasukkan Espí dan Endrick, sehingga Madrid memiliki enam pemain dengan karakter menyerang di lapangan.

Mbappé, Jude Bellingham, Yan Diomande, Brahim Díaz, Espí, dan Endrick menjadi bagian dari perjudian tersebut.

Risiko itu sangat besar karena Madrid bisa saja kehilangan satu poin, tetapi Mourinho merasa hasil imbang bukanlah pilihan yang cukup.

"Dengan perubahan di menit-menit akhir, saya mempertaruhkan segalanya," kata Mourinho dalam konferensi pers pasca pertandingan. 

"Kami menang, tetapi kami bisa saja kalah. Kami harus melakukannya, karena hasil imbang tidak cukup."

Editor: Setyo Adi Nugroho
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