Carlos Espi Jadi Pahlawan Real Madrid, Gol Menit Akhir Bikin Bahagia

JawaPos.com - Carlos Espi kembali menjadi pahlawan Real Madrid setelah mencetak gol kemenangan pada menit 90+1 saat menghadapi Elche pada jornada keenam LaLiga 2026/27. Gol tersebut memastikan Los Blancos menang 3-2 di Estadio Martinez Valero, Rabu (16/9) dini hari WIB.

Espi baru masuk pada menit ke-87 menggantikan Trent Alexander-Arnold. Hanya beberapa menit berada di lapangan, penyerang 21 tahun itu langsung memberikan dampak dengan mencetak gol penentu setelah menerima umpan dari Kylian Mbappe.

Hasil tersebut membuat Espi sangat bahagia. Dia mengaku selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik setiap kali mendapat kesempatan bermain bersama Real Madrid.

"Saya sangat bahagia, orang paling bahagia di dunia. Saya mencoba membantu tim dengan cara apa pun yang saya bisa, dan setiap kali saya bermain, saya memberikan yang terbaik, jadi saya sangat senang," kata Espi, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (16/9).

Espi juga menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil kerja seluruh tim. Dia menegaskan Real Madrid harus segera mengalihkan fokus karena pertandingan berikutnya sudah menanti.

"Memulai seperti ini adalah mimpi. Ini tidak berhenti; kami akan terus maju karena sekarang hari Minggu menanti kami. Ini adalah upaya tim. Setiap orang yang masuk akan memanfaatkan peluang mereka sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik," lanjutnya.

Gol Espi tidak lepas dari kontribusi Mbappe. Kapten timnas Prancis itu memberikan assist yang kemudian diselesaikan Espi untuk mengubah skor menjadi 3-2.

"Dia luar biasa, sungguh menakjubkan melihatnya berlatih dan bermain. Dalam hal ini, dia memberi saya umpan untuk gol tersebut, dan saya juga sangat senang untuknya," ujar Espi.

Kemenangan atas Elche juga menjadi modal bagi Real Madrid untuk menghadapi laga berikutnya. Los Blancos akan menjalani Derbi Madrid melawan Atletico Madrid pada Minggu.