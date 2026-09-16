Prediksi Skor Coventry City vs Aston Villa: The Villans Diunggulkan Unggul 1 Gol

Aston Villa tolak tawaran Al Hilal untuk Ollie Watkins. (@olliewatkins/Instagram).
JawaPos.com - Pertandingan Coventry City vs Aston Villa akan menjadi salah satu duel menarik pada putaran ketiga Carabao Cup. Dua klub asal wilayah Midlands tersebut kembali bertemu setelah cukup lama tidak saling berhadapan di pertandingan kompetitif.
Coventry City akan bertindak sebagai tuan rumah dan berusaha memanfaatkan dukungan publik sendiri. Namun, Aston Villa datang dengan kedalaman skuad yang cukup baik sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak awal.
Pertemuan kedua tim kali ini juga memiliki cerita tersendiri karena Coventry dan Aston Villa terakhir kali berhadapan pada Mei 2001.
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Ketika itu, Aston Villa menang 3-2. Hasil tersebut ikut membuat Coventry City harus mengakhiri kiprahnya di Premier League pada musim tersebut.
Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, catatan menunjukkan persaingan yang cukup berimbang. Coventry City sempat menang 4-1 atas Aston Villa pada Februari 1999. Beberapa bulan kemudian, Coventry kembali meraih kemenangan dengan skor 2-1.
Aston Villa kemudian membalas lewat kemenangan 1-0 pada Maret 2000. Pertemuan berikutnya berakhir imbang 1-1 sebelum Aston Villa menutup rangkaian tersebut dengan kemenangan 3-2 pada Mei 2001.
Kini, situasinya sudah berbeda. Kedua klub menjalani perjalanan masing-masing dan akan bertemu kembali dalam ajang Piala Liga Inggris. Carabao Cup juga menjadi kesempatan bagi para pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Aston Villa diperkirakan melakukan rotasi karena jadwal pertandingan yang cukup padat. Beberapa pemain baru berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal.
Taylor Harwood-Bellis dan Ibrahim Mbaye termasuk nama yang berpotensi menjadi starter. Keduanya dapat menggunakan pertandingan ini untuk membangun kepercayaan diri sekaligus memberikan pilihan tambahan bagi tim.
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