Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 14 September 2026 | 14.28 WIB

Nottingham Forest Raih Kemenangan Tandang Perdana Atas Aston Villa di Premier League

Nottingham Forest raih kemenangan tandang perdana atas Aston Villa (Flashscore) - Image

Nottingham Forest raih kemenangan tandang perdana atas Aston Villa (Flashscore)

JawaPos.com – Nottingham Forest meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Oliver Glasner setelah lima pertandingan melalui kemenangan dramatis 2-1 atas Aston Villa di Liga Primer Inggris.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Forest sempat unggul melalui Liam Delap yang mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut pada awal babak kedua setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti.

Villa kemudian menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Alysson, tetapi Forest kembali unggul pada menit-menit akhir melalui Igor Jesus yang memanfaatkan umpan Morgan Gibbs-White.

Gol penentu tersebut memastikan Forest mengakhiri pertandingan dengan kemenangan sekaligus mencatatkan kemenangan tandang pertama mereka dalam kompetisi apa pun sejak 1994.

Forest sebenarnya tetap mendapatkan tekanan setelah Villa mengubah momentum pertandingan melalui sejumlah pemain pengganti, tetapi tim asuhan Glasner mampu memanfaatkan kelengahan lawan pada penghujung laga.

Bahkan, Villa harus bermain dengan 10 pemain setelah Ian Maatsen mengalami cedera ketika seluruh pergantian pemain telah digunakan.

Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Forest di bawah kepemimpinan Glasner sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkannya sebagai manajer dalam delapan pertandingan menghadapi Villa.

Sementara itu, kekalahan tersebut membuat Aston Villa masih berada di zona degradasi setelah menelan kekalahan kandang ketiga secara beruntun.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest: Rekor Berpihak ke Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest: Rekor Berpihak ke Tuan Rumah

Minggu, 13 September 2026 | 02.54 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

Jumat, 11 September 2026 | 20.17 WIB

Prediksi Club Brugge vs Aston Villa: The Villans Punya Modal untuk Raih Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Club Brugge vs Aston Villa: The Villans Punya Modal untuk Raih Kemenangan

Rabu, 9 September 2026 | 03.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore