Nottingham Forest Raih Kemenangan Tandang Perdana Atas Aston Villa di Premier League

JawaPos.com – Nottingham Forest meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Oliver Glasner setelah lima pertandingan melalui kemenangan dramatis 2-1 atas Aston Villa di Liga Primer Inggris.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Forest sempat unggul melalui Liam Delap yang mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut pada awal babak kedua setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti.

Villa kemudian menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Alysson, tetapi Forest kembali unggul pada menit-menit akhir melalui Igor Jesus yang memanfaatkan umpan Morgan Gibbs-White.

Gol penentu tersebut memastikan Forest mengakhiri pertandingan dengan kemenangan sekaligus mencatatkan kemenangan tandang pertama mereka dalam kompetisi apa pun sejak 1994.

Forest sebenarnya tetap mendapatkan tekanan setelah Villa mengubah momentum pertandingan melalui sejumlah pemain pengganti, tetapi tim asuhan Glasner mampu memanfaatkan kelengahan lawan pada penghujung laga.

Bahkan, Villa harus bermain dengan 10 pemain setelah Ian Maatsen mengalami cedera ketika seluruh pergantian pemain telah digunakan.

Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Forest di bawah kepemimpinan Glasner sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkannya sebagai manajer dalam delapan pertandingan menghadapi Villa.