Prediksi Skor Coventry City vs Aston Villa di Carabao Cup: The Villans Menang di Kandang Lawan

JawaPos.com - Aston Villa diprediksi mengalahkan Coventry City dengan skor tipis pada putaran ketiga Carabao Cup di Coventry Building Society Arena, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Duel sesama klub Midlands ini menjadi kesempatan bagi kedua tim membangun momentum setelah sama-sama menjalani start buruk di kompetisi domestik, meski situasi Coventry jauh lebih mengkhawatirkan.

Coventry City datang dengan modal kemenangan 4-2 atas Plymouth Argyle pada putaran kedua Carabao Cup.

Namun, hasil tersebut menjadi satu-satunya kemenangan mereka musim ini setelah empat kekalahan beruntun di Premier League tanpa mencetak satu gol pun dan sudah kebobolan 10 gol.

Coventry City Terpuruk, Carabao Cup Jadi Peluang Pelampiasan Coventry City menghadapi Aston Villa setelah mengalami kekalahan telak 0-5 dari Brighton & Hove Albion pada pekan sebelumnya.

Kartu merah Taiwo Awoniyi membuat Coventry City bermain dengan 10 pemain sepanjang sebagian besar babak kedua, sekaligus memperpanjang periode sulit mereka di Premier League.

Start tersebut membuat tim asuhan Frank Lampard mencatat sejarah buruk.

Coventry City menjadi tim klub sejak 1919 yang memulai musim liga dengan empat kekalahan beruntun, sebuah catatan yang menggambarkan betapa beratnya tantangan mereka setelah promosi sebagai juara Championship musim lalu.