Harry Kane Happy Masuk Nominasi Peraih Ballon d'Or 2026

JawaPos.com - Harry Kane menyatakan senang masuk persaingan peraih Ballon d'Or 2026 setelah menjalani musim 2025/2026 dengan jumlah gol luar biasa banyak.

"Saya sangat bangga dengan musim yang saya jalani. Awalnya, saya adalah penggemar yang ingin menjadi pesepak bola profesional. Sekarang saya berada di sini, memenangkan penghargaan, dan bisa saja Ballon d'Or," kata Kane dalam wawancara dengan TNT Sports pada Senin (7/9).

Kane menjadi salah satu pemain favorit pemenang Ballon d'Or pada Oktober mendatang.

Pemain berusia 33 tahun itu mencetak 73 gol bersama Bayern dan timnas Inggris sepanjang musim lalu, yang membuatnya menjadi terbaik kedua dalam satu musim setelah Lionel Messi.

Megabintang Argentina itu mencetak 82 gol pada musim 2011/2012. Kane bahkan melewati rekor 69 gol Cristiano Ronaldo pada musim 2011/2012.

"Musim yang saya jalani adalah musim terbaik saya sejauh ini dan kita harus menunggu serta melihat hasilnya," ujar Kane.

Bila memenangkan Ballon d'Or, Kane akan menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan tersebut setelah Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen.