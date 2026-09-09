Tak Dijagokan Ousmane Dembele di Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal Pantang Mengemis Dukungan!

JawaPos.com - Lamine Yamal menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengemis dukungan demi memenangkan Ballon d'Or 2026.

Bintang muda Barcelona itu bakal bersaing dengan penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe yang tetap masuk jajaran kandidat kuat meski menjalani musim tanpa trofi, baik bersama klub maupun Timnas Prancis. Kepastian pemenang penghargaan bergengsi itu akan diumumkan pada 26 Oktober di London.

“Pertama-tama, ini bukan tergantung pada saya siapa yang memenangkan Ballon d'Or, tetapi tergantung pada kalian [media]. Musim ini luar biasa, bersama Barcelona dan Spanyol. Ada peluang saya bisa memenangkannya karena saya menjalani tahun yang hebat,” kata Yamal dikutip dari ESPN.

Yamal menilai dirinya tidak perlu membuat kampanye khusus untuk mendapatkan dukungan. Yamal justru memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak yang memiliki hak menentukan pemenang. “Saya tidak berpikir perlu melakukan kampanye. Saya bangga dengan tahun yang saya jalani, memenangkan Piala Dunia dan La Liga. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu,” ujarnya.

“Ada pemain lain yang juga berada di level luar biasa. Tetapi itu pekerjaan kalian [untuk menentukan]. Saya tidak akan memohon untuk apa pun,” lanjutnya. Pernyataan Yamal itu muncul usai mengetahui tiga kandidat jagoan Ousmane Dembele untuk Ballon d'Or tahun ini. Dembele tak menyertakan nama Yamal dan lebih memilih Kylian Mbappe, Khvicha Kvaratskhelia, dan Harry Kane.

Yamal pun menanggapi pilihan Dembele itu dengan santai. “Dia teman Kylian, bukan?” kata Yamal sambil bercanda. Meskipun demikian, pemain muda Barcelona itu memastikan pilihan Dembele tidak mengganggunya. Yamal tetap menghormati eks pemain Barcelona itu dan mengaku memiliki hubungan yang baik dengan Dembele.

“Itu tidak mengganggu saya, sungguh. Saya sangat senang dengan tahun yang saya jalani. Ketika saya menghadapi mereka [Mbappe dan Dembele di Piala Dunia], saya menang. Saya sangat akrab dengan Ousmane. Saya mengerti dia ingin memilih pemain lain, tetapi saya bahagia dengan tahun yang saya jalani,” kata Yamal.

Yamal memang memiliki alasan kuat untuk percaya diri dalam persaingan Ballon d'Or. Musim lalu, Yamal mencetak 24 gol dan menyumbangkan 18 asis untuk Barcelona. Kontribusi itu turut membantu Blaugrana meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Bersama Timnas Spanyol, Yamal masuk dalam skuad yang berhasil membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, setelah ikut mengantarkan negaranya meraih gelar Piala Eropa 2024.