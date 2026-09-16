Prediksi Skor Manchester United vs Brighton 17 September 2026: Setan Merah Terancam Tersingkir!

JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup 2026-27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Kamis (17/9/2026) dini hari WIB.

Duel Man Utd vs Brighton menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah hasil mengecewakan pada akhir pekan. Setan Merah baru saja kalah 0-1 dari Manchester City dalam pertandingan derby Manchester di Premier League.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Manchester United karena mereka sebenarnya bermain menghadapi 10 pemain City selama lebih dari satu jam. Namun, keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Manchester United juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Gianluigi Donnarumma yang mengawal gawang City hanya mendapatkan sedikit ancaman dan tercatat melakukan satu penyelamatan berarti hingga masa tambahan waktu.

Situasi itu membuat laga Carabao Cup menjadi momen penting bagi tim asuhan Michael Carrick. Kompetisi ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan hasil positif sekaligus menjaga peluang meraih trofi pada musim 2026-27.

Performa Manchester United pada awal musim memang belum konsisten. Dari empat pertandingan Premier League, mereka baru mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Selain itu, lini belakang juga belum mampu mencatat clean sheet di Premier League. Sebanyak tujuh gol sudah bersarang ke gawang Manchester United dalam empat pertandingan tersebut.

Meski begitu, Manchester United memiliki pengalaman panjang di Carabao Cup. Mereka sudah enam kali menjadi juara kompetisi ini, dengan gelar terakhir diraih pada musim 2022-23.