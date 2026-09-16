Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 04.09 WIB

Prediksi Skor Manchester United vs Brighton 17 September 2026: Setan Merah Terancam Tersingkir!

Manchester United menghadapi Brighton &amp; Hove Albion pada putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford. (Manchester United) - Image

Manchester United menghadapi Brighton &amp; Hove Albion pada putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford. (Manchester United)

JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup 2026-27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Kamis (17/9/2026) dini hari WIB.

Duel Man Utd vs Brighton menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah hasil mengecewakan pada akhir pekan. Setan Merah baru saja kalah 0-1 dari Manchester City dalam pertandingan derby Manchester di Premier League.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Manchester United karena mereka sebenarnya bermain menghadapi 10 pemain City selama lebih dari satu jam. Namun, keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Manchester United juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Gianluigi Donnarumma yang mengawal gawang City hanya mendapatkan sedikit ancaman dan tercatat melakukan satu penyelamatan berarti hingga masa tambahan waktu.

Situasi itu membuat laga Carabao Cup menjadi momen penting bagi tim asuhan Michael Carrick. Kompetisi ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan hasil positif sekaligus menjaga peluang meraih trofi pada musim 2026-27.

Performa Manchester United pada awal musim memang belum konsisten. Dari empat pertandingan Premier League, mereka baru mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Selain itu, lini belakang juga belum mampu mencatat clean sheet di Premier League. Sebanyak tujuh gol sudah bersarang ke gawang Manchester United dalam empat pertandingan tersebut.

Meski begitu, Manchester United memiliki pengalaman panjang di Carabao Cup. Mereka sudah enam kali menjadi juara kompetisi ini, dengan gelar terakhir diraih pada musim 2022-23.

Berbeda dengan Manchester United, Brighton datang ke Old Trafford dengan modal yang lebih meyakinkan. The Seagulls berada di posisi keempat klasemen Premier League dengan tujuh poin dari empat pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Everton vs Wolverhampton di EFL Cup: Duel Sengit di Goodison Park - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Everton vs Wolverhampton di EFL Cup: Duel Sengit di Goodison Park

Kamis, 17 September 2026 | 04.06 WIB

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Benfica di Liga Europa: Laga Spesial Bagi Goncalo Ramos - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Benfica di Liga Europa: Laga Spesial Bagi Goncalo Ramos

Kamis, 17 September 2026 | 03.58 WIB

Prediksi Skor Sturm Graz vs Rennes di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Berakhir Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sturm Graz vs Rennes di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Berakhir Imbang

Kamis, 17 September 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore