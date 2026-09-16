Prediksi Skor Sturm Graz vs Rennes di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Berakhir Imbang

JawaPos.com - Sturm Graz akan menjamu Rennes pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Graz Liebenau, Austria, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal yang cukup berbeda. Sturm Graz memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Rennes membawa catatan belum terkalahkan pada awal musim ini.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup seimbang. Sturm Graz tentu ingin memulai kiprah di Liga Europa dengan hasil positif setelah gagal melanjutkan perjalanan di Liga Champions.

Sementara itu, Rennes punya peluang mencuri poin berkat performa mereka yang cukup stabil di kompetisi domestik.

Sturm Graz sebelumnya harus turun ke Liga Europa setelah langkah mereka di kualifikasi Liga Champions dihentikan Fenerbahce.

Situasi tersebut membuat kompetisi kasta kedua Eropa ini menjadi kesempatan bagi klub Austria tersebut untuk kembali menunjukkan kemampuan di level kontinental.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal penting Sturm Graz. Mereka memiliki catatan yang cukup baik ketika tampil di kandang pada kompetisi Eropa musim lalu.

Dalam fase liga Liga Europa 2025/2026, Sturm Graz mampu meraih dua kemenangan kandang. Rangers mereka kalahkan dengan skor 2-1, sedangkan Brann takluk 1-0. Dua pertandingan kandang lainnya berakhir dengan hasil berbeda, yakni imbang 0-0 melawan Nottingham Forest dan kalah 0-1 dari Red Star Belgrade.