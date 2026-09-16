Prediksi Skor Sturm Graz vs Rennes di Liga Europa: Les Rennais Curi Poin di Graz Liebenau

JawaPos.com - Rennes diprediksi membawa pulang satu poin saat menghadapi Sturm Graz pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027 di Stadium Graz Liebenau, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Les Rennais datang tanpa kekalahan musim ini, tetapi pertahanan mereka belum konsisten sehingga Sturm Graz berpeluang mencetak gol di kandang.

Sturm Graz memasuki pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan setelah tersingkir dari jalur Liga Champions.

Langkah mereka dihentikan Fenerbahce sehingga wakil Austria itu harus puas tampil di Liga Europa untuk memperbaiki catatan musim lalu.

Sturm Graz Ingin Manfaatkan Keuntungan Kandang Sturm Graz punya alasan untuk percaya diri saat bermain di Graz karena dua kemenangan mereka di fase liga Liga Europa musim lalu diraih di kandang.

Die Schwoazn menundukkan Rangers 2-1 dan Brann 1-0, sementara dua laga kandang lainnya berakhir imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest serta kalah 0-1 dari Red Star Belgrade.

Namun, performa Sturm Graz di kompetisi Eropa juga menyimpan persoalan serius ketika bermain tandang.

Mereka sudah melewati 10 pertandingan tanpa kemenangan tandang di fase utama kompetisi Eropa, termasuk sembilan kekalahan beruntun.