Prediksi Skor Sunderland vs AZ Alkmaar 17 September 2026: Misi Awal The Black Cats di Liga Eropa

JawaPos.com - Sunderland akan mengawali perjalanan mereka di Liga Europa 2026/2027 dengan menjamu AZ Alkmaar di Stadium of Light, Kamis (17/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan matchday pertama fase liga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Laga tersebut menjadi momen spesial bagi Sunderland.

The Black Cats akhirnya kembali tampil di kompetisi Eropa setelah menunggu sangat lama. Terakhir kali mereka bermain di kompetisi antarklub Eropa adalah pada 1973.

Tiket ke Liga Europa didapat Sunderland setelah mengakhiri Premier League musim 2025/2026 di posisi ketujuh. Pencapaian tersebut cukup mengejutkan karena mereka mampu bersaing dengan sejumlah klub yang lebih berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Meski begitu, perjalanan Sunderland pada awal musim 2026/2027 belum sepenuhnya mulus. Dari lima pertandingan domestik yang sudah dimainkan, mereka mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil terbaru juga tidak terlalu menggembirakan. Sunderland kalah 0-2 ketika menjamu Arsenal di Stadium of Light pada akhir pekan lalu.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang baik mereka di kandang karena Sunderland sudah lima kali kalah dalam sembilan pertandingan Premier League terakhir di stadion tersebut.

Pertandingan melawan AZ Alkmaar menjadi kesempatan bagi Sunderland untuk memberikan respons. Dukungan suporter di Stadium of Light tentu akan menjadi salah satu modal penting, terlebih laga ini menandai kembalinya mereka ke panggung Eropa setelah lebih dari lima dekade.