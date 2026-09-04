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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 18.17 WIB

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

Lyon diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Auxerre pada lanjutan Ligue 1 di Parc Olympique Lyonnais. (Lyon) - Image

Lyon diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Auxerre pada lanjutan Ligue 1 di Parc Olympique Lyonnais. (Lyon)

JawaPos.com — Lyon berpeluang meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Auxerre pada pekan lanjutan Ligue 1 di Parc Olympique Lyonnais, Sabtu (5/9/20206) pukul 00.00 WIB.

Les Gones lebih diunggulkan setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan, sedangkan Auxerre menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin dan sudah kebobolan delapan gol.

Lyon Ingin Bangkit setelah Gagal di Liga Champions

Lyon datang ke pertandingan ini dengan modal performa liga yang cukup menjanjikan meski baru bermain dua kali.

Tim asuhan Paulo Fonseca membuka musim dengan kemenangan 2-0 di markas Toulouse sebelum ditahan 1-1 oleh Le Havre di kandang sendiri.

Hasil tersebut membuat Lyon mengumpulkan empat poin dan sementara berada di posisi yang menjanjikan di papan atas Ligue 1.

Les Gones tentu ingin segera kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami kekecewaan di kompetisi Eropa.

Lyon sebelumnya harus tersingkir dari kualifikasi Liga Champions setelah kalah dari Fenerbahce pada pertandingan penentuan.

Mereka sempat melewati Sparta Prague di babak sebelumnya, tetapi perjalanan menuju fase utama kompetisi berakhir di tangan klub Turki tersebut.

Situasi itu membuat laga melawan Auxerre menjadi kesempatan ideal bagi Lyon untuk mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik.

Editor: Banu Adikara
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