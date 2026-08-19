Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Slovan Bratislava diprediksi meraih kemenangan tipis atas NK Celje pada leg pertama play-off Liga Champions UEFA 2026/2027. (Instagram @skslovanbratislava)
JawaPos.com - Slovan Bratislava diprediksi mengalahkan NK Celje dengan skor 2-1 pada leg pertama play off Liga Champions UEFA 2026/2027 di Tehelne pole, Bratislava, Slovakia, Kamis (20/8) pukul 02.00 WIB.
Kemenangan penting di kandang akan menjadi modal Slovan Bratislava sebelum bertandang ke Stadion Z'dezele, Celje, pada leg kedua, Rabu (26/8).
Slovan Bratislava tampil meyakinkan sejak memasuki babak kualifikasi kedua Liga Champions UEFA 2026/2027 sebagai juara Liga Sepak Bola Utama Slovakia musim lalu.
Klub berjuluk Sky Blues itu mengawali perjalanan dengan menyingkirkan FC Iberia 1999 asal Georgia melalui keunggulan agregat 3-1.
Pada babak kualifikasi ketiga, Slovan Bratislava kembali menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi klub Swedia, Mjallby AIF.
Mereka memastikan tiket ke play off setelah menang dengan agregat 4-1 dalam dua pertandingan, sekaligus memperlihatkan produktivitas yang bisa menjadi ancaman serius bagi NK Celje.
Modal Slovan Bratislava semakin kuat setelah mereka menghancurkan Ruzomberok dengan skor 5-0 pada pertandingan terakhir di liga utama Slovakia, Sabtu.
Hasil tersebut menjadi sinyal positif menjelang duel penting melawan NK Celje, terutama karena pertandingan leg pertama akan berlangsung di kandang sendiri.
Catatan musim lalu juga menunjukkan konsistensi Slovan Bratislava di kompetisi domestik dengan 14 kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.
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Jawa Pos
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