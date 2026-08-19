Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

JawaPos.com - Slovan Bratislava diprediksi mengalahkan NK Celje dengan skor 2-1 pada leg pertama play off Liga Champions UEFA 2026/2027 di Tehelne pole, Bratislava, Slovakia, Kamis (20/8) pukul 02.00 WIB.

Kemenangan penting di kandang akan menjadi modal Slovan Bratislava sebelum bertandang ke Stadion Z'dezele, Celje, pada leg kedua, Rabu (26/8).

Bagaimana Perjalanan Slovan Bratislava Menuju Play-off Liga Champions? Slovan Bratislava tampil meyakinkan sejak memasuki babak kualifikasi kedua Liga Champions UEFA 2026/2027 sebagai juara Liga Sepak Bola Utama Slovakia musim lalu.

Klub berjuluk Sky Blues itu mengawali perjalanan dengan menyingkirkan FC Iberia 1999 asal Georgia melalui keunggulan agregat 3-1.

Pada babak kualifikasi ketiga, Slovan Bratislava kembali menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi klub Swedia, Mjallby AIF.

Mereka memastikan tiket ke play off setelah menang dengan agregat 4-1 dalam dua pertandingan, sekaligus memperlihatkan produktivitas yang bisa menjadi ancaman serius bagi NK Celje.

Modal Slovan Bratislava semakin kuat setelah mereka menghancurkan Ruzomberok dengan skor 5-0 pada pertandingan terakhir di liga utama Slovakia, Sabtu.

Hasil tersebut menjadi sinyal positif menjelang duel penting melawan NK Celje, terutama karena pertandingan leg pertama akan berlangsung di kandang sendiri.