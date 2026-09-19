Prediksi Skor NEC vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda: Tim Tamu Curi 3 Poin di Goffertstadion!

NEC Nijmegen menghadapi Go Ahead Eagles pada pekan ketujuh Eredivisie di Goffertstadion, Nijmegen. (NEC Nijmegen)
JawaPos.com — NEC Nijmegen diprediksi kalah tipis dari Go Ahead Eagles pada pekan ketujuh Eredivisie di Goffertstadion, Nijmegen, Minggu (20/9/2026) pukul 21.45 WIB.
NEC Nijmegen datang dengan tujuh poin dari enam laga, sedangkan Go Ahead Eagles mengoleksi sembilan poin, sehingga duel ini berpotensi berlangsung terbuka dengan tim tamu punya ketajaman lebih baik.
NEC Nijmegen memasuki pertandingan ini dengan modal buruk setelah kalah 3-0 dari Cambuur pada laga Eredivisie terakhir, sebelum kembali dihantam Juventus 5-0 di Liga Europa.
Dalam dua pertandingan tersebut, NEC Nijmegen gagal mencetak gol dan harus kebobolan delapan kali, sebuah catatan yang memperlihatkan persoalan serius di lini pertahanan.
Kekalahan dari Cambuur terjadi setelah Ilyes Hamache mencetak dua gol, masing-masing pada babak pertama dan kedua, sebelum Iwan Henstra melengkapi kemenangan pada masa injury time.
Saat menghadapi Juventus, NEC Nijmegen sebenarnya mampu menyelesaikan 497 operan dengan akurasi 91 persen, tetapi hanya menghasilkan dua tembakan tepat sasaran dari total 11 percobaan.
Masalah NEC Nijmegen terlihat dari garis pertahanan tinggi yang berulang kali mudah dieksploitasi lawan melalui ruang di belakang bek.
Di sisi lain, penguasaan bola dan sirkulasi operan belum mampu diubah menjadi peluang berbahaya secara konsisten, terutama ketika lini depan kesulitan mengonversi kesempatan menjadi gol.
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Go Ahead Eagles juga bukan tim yang datang dengan pertahanan solid karena sudah kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan Eredivisie.
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