Philippe Coutinho Gabung Santos, Reuni dengan Neymar

Philippe Coutinho kembali ke Brasil dan bergabung dengan Santos hingga akhir musim. Dia akan kembali bermain bersama Neymar.(Instagram/@philip.coutinho)
JawaPos.com - Coutinho kembali ke Brasil. Mantan gelandang Liverpool FC dan FC Barcelona itu bergabung dengan Santos FC hingga akhir musim. Di sana, dia akan kembali bermain bersama Neymar, rekan setimnya di timnas Brasil.
Coutinho dan Neymar sudah saling mengenal sejak berada di level junior. Maklum, keduanya sama-sama lahir pada 1992. Mereka kemudian menjadi bagian skuad Brasil pada Piala Dunia 2018.
Neymar pun turut berperan dalam kepindahan Coutinho ke Santos. Dia ikut meyakinkan sahabatnya tersebut setelah Coutinho meninggalkan Vasco da Gama pada Februari lalu. “Dia orang pertama di dunia sepak bola yang mengirimkan pesan saat saya meninggalkan Vasco,” kata Coutinho dikutip dari Globo.
Namun, saat itu Coutinho masih menolak ajakan Neymar. “Saya tidak bisa karena kondisi saya sedang tidak baik. Dia menghubungi saya lagi beberapa bulan kemudian, jawaban saya tetap sama. Waktu pun berlalu. Dua minggu lalu dia mengirim pesan lagi, dan saya memikirkannya kembali,” beber Coutinho.
Neymar pun menyambut positif bergabungnya Coutinho. Lewat sebuah video di media sosial, wide attacker 34 tahun itu menulis: “Saya di sini untuk memelukmu, menjagamu, dan membuatmu kembali bahagia.”
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Jawa Pos
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