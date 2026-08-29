Kily González Jadi Pelatih Baru Inter Miami, Siap Bangkitkan Tim di Tengah Krisis

JawaPos.com - Inter Miami akhirnya menunjuk Cristian “Kily” González sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Argentina tersebut dipercaya menggantikan Guillermo Hoyos setelah tim melewati periode sulit dengan lima pertandingan tanpa kemenangan.

Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Inter Miami mencatat empat kekalahan dan satu hasil imbang. Rentetan negatif tersebut membuat klub membutuhkan perubahan untuk menjaga ambisi mereka di MLS.

Melansir ESPN, González belum langsung berada di pinggir lapangan. Ia baru akan menjalankan tugas secara resmi setelah memperoleh izin kerja yang diperlukan.

"González akan secara resmi menjalankan tugasnya setelah menerima izin kerja yang sesuai. Guillermo Hoyos akan sementara melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala hingga kedatangan pelatih kepala baru dan staf pelatihnya," demikian konfirmasi Inter Miami dalam siaran pers.

Kily González Punya Pengalaman di Argentina

Penunjukan González bukan keputusan yang sepenuhnya mengejutkan. Mantan pemain tim nasional Argentina tersebut sudah memiliki pengalaman melatih sejumlah klub di negaranya.

Sebelumnya, ia pernah menjadi pelatih kepala Rosario Central, Unión Santa Fe, dan Platense.

Kini, tantangan yang dihadapinya jauh berbeda. González harus menangani Inter Miami yang memiliki ekspektasi tinggi dan dihuni sejumlah pemain besar, termasuk Lionel Messi.

Menariknya, González bukan sosok asing bagi kapten Inter Miami tersebut.