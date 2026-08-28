Lionel Messi Punya Pelatih Baru di Inter Miami, Sosok Kily Gonzalez Bukan Orang Asing Baginya

JawaPos.com - Inter Miami dikabarkan segera menunjuk Cristian “Kily” Gonzalez sebagai pelatih baru Lionel Messi. Pergantian tersebut dilakukan setelah klub menjalani periode sulit dalam lima pertandingan terakhir.

Inter Miami kembali melakukan perubahan di kursi pelatih. Guillermo Hoyos yang sebelumnya dipercaya menggantikan Javier Mascherano pada April 2026 disebut akan meninggalkan posisinya setelah gagal membawa tim keluar dari periode buruk.

Sebagai penggantinya, Inter Miami dikabarkan memilih Kily Gonzalez. Pelatih asal Argentina itu mendapat tugas berat untuk membenahi performa tim sebelum memasuki fase playoff Major League Soccer (MLS).

Keputusan tersebut datang ketika Lionel Messi masih menunjukkan performa yang cukup baik di tengah kesulitan tim. Messi baru kembali bermain setelah menjalani masa berkabung atas meninggalnya sang ayah di Argentina.

Namun, penampilan pemain berusia 39 tahun tersebut belum cukup untuk mengangkat Inter Miami secara keseluruhan. Kekalahan dari Toronto FC menjadi salah satu hasil mengecewakan dalam periode buruk yang sedang dialami klub.

Kini, Kily Gonzalez diharapkan mampu memberikan perubahan dalam waktu singkat.

Bukan Sosok Asing bagi Lionel Messi

Penunjukan Kily memiliki cerita tersendiri bagi Messi. Keduanya sama-sama berasal dari Rosario, Argentina, dan sudah saling mengenal sejak cukup lama.

Kily bahkan pernah satu lingkungan dengan Messi di Timnas Argentina. Keduanya tercatat bersama dalam dua pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia 2006.

Hubungan tersebut kembali terlihat setelah Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Kily turut menyambut Messi dan Angel Di Maria ketika keduanya tiba di Rosario setelah membawa pulang trofi dari Qatar.