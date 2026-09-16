Mac Allister Ungkap Rahasia 3 Gol Liverpool ke Gawang Tottenham

JawaPos.com - Liverpool melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield. Alexis Mac Allister menilai The Reds pantas menang, meski sempat mendapat tekanan pada 20 hingga 25 menit terakhir.

Mac Allister menjadi pembuka kemenangan Liverpool lewat gol pada menit ke-21. Cody Gakpo kemudian menggandakan keunggulan sebelum Conor Gallagher memperkecil ketertinggalan Tottenham, lalu Dominik Szoboszlai memastikan kemenangan lewat gol pada masa tambahan waktu.

"Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Saya rasa ada 20 hingga 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik - tetapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola," kata Alexis Mac Allister kepada ITV yang dikutip laman resmi Liverpool, Rabu (16/9).

"Mereka bermain sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Saya pikir kami bertahan dengan cukup baik dan kemudian kami mencetak gol, yang sangat penting," lanjut gelandang timnas Argentina tersebut.

Menurut Mac Allister, tiga gol Liverpool tidak lepas dari latihan yang mereka jalani. Ia menyebut tim banyak berlatih penyelesaian akhir sebelum menghadapi Tottenham.

"Kami banyak berlatih menembak. Dom memilikinya - itu alami baginya. Bagi saya, saya sedikit beruntung. Saya suka masuk ke kotak penalti dan mencetak gol jadi itu sangat penting. Sangat penting untuk mencetak gol demi kepercayaan diri kami dan penting untuk menang karena itulah yang kami inginkan," jelas Mac Allister.

Kemenangan atas Tottenham juga menjadi modal penting bagi Liverpool setelah hasil kurang memuaskan melawan Fulham. Mac Allister mengingatkan bahwa kemenangan di Carabao Cup baru satu pertandingan dan tim harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya.

"Kita perlu memahami bahwa ini hanya satu pertandingan dan jika Anda melihat ke belakang dan melihat pertandingan melawan Ipswich dan Atletico, itu benar-benar bagus. Kemudian melawan Fulham kita tidak bisa memainkan sepak bola yang kita inginkan. Sekarang kita perlu memastikan kita siap untuk pertandingan berikutnya," tambah pemain 27 tahun tersebut.

Performa Mac Allister juga mendapat sorotan setelah ia tampil penuh selama 90 menit. Pemain bernomor punggung 10 itu mencatat 52 sentuhan bola dan menjadi pemain dengan jumlah tembakan terbanyak dalam laga tersebut, yakni empat kali, berdasarkan statistik FotMob.