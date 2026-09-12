Prediksi Skor FC Koln vs Werder Bremen di Liga Jerman: Die Werderaner Curi Poin di Laga Tandang

JawaPos.com — FC Koln diprediksi bermain imbang melawan Werder Bremen pada pekan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieSTADION, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.30 WIB setelah kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan.

Pertahanan rapuh FC Koln dan momentum kemenangan Werder Bremen atas RB Leipzig membuat duel ini berpotensi berlangsung terbuka.

FC Koln Punya Masalah Serius di Lini Belakang FC Koln datang dengan modal kurang meyakinkan setelah dihantam Stuttgart 1-4 pada 4 September.

Dalam pertandingan tersebut, FC Koln menghadapi lima peluang besar, termasuk dua kesempatan yang tercipta dari dalam kotak enam yard hanya dalam 15 menit pertama.

Keroposnya pertahanan menjadi persoalan utama FC Koln pada awal musim 2026/2027.

Mereka sudah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan di seluruh kompetisi, sementara kegagalan mencatat clean sheet pada laga melawan Werder Bremen nanti akan memperpanjang rekor tanpa nirbobol menjadi sembilan pertandingan.

Meski begitu, FC Koln sebenarnya mengawali musim dengan dua kemenangan.

Salah satunya diraih saat menundukkan Wurzburger Kickers dengan skor 2-1 di DFB-Pokal pada 24 Agustus, tetapi performa mereka kemudian menurun dengan catatan dua imbang, empat kekalahan, dan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan liga terakhir.