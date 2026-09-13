Prediksi Skor Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris: Derby Manchester Berakhir Imbang

JawaPos.com — Manchester United dan Manchester City diprediksi bermain imbang 2-2 dalam Derby Manchester pada pekan keempat Liga Inggris 2026/2027 di Old Trafford, Minggu (13/9/2026).

Kedua tim datang dengan modal kemenangan di Liga Champions, tetapi performa awal musim memperlihatkan duel sengit dengan peluang gol terbuka dari kedua kubu.

Manchester United memasuki pertandingan dengan catatan tiga pertandingan Premier League yang belum meyakinkan.

Pasukan Michael Carrick baru mengoleksi empat poin setelah kalah 0-2 dari Hull City, menang 5-2 atas Ipswich Town, lalu ditahan Everton 2-2.

Hasil tersebut membuat optimisme pramusim di kubu Manchester United mulai berubah menjadi kekhawatiran. Pertahanan menjadi sorotan utama karena The Red Devils sudah kebobolan dua gol dalam tiga pertandingan pembuka liga.

Bagaimana Performa Manchester United Jelang Derby Manchester? Manchester United mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menghajar Sabah dengan skor 4-0 pada pertandingan Liga Champions.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi clean sheet pertama mereka musim ini dan memperpanjang catatan selalu mencetak minimal dua gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Michael Carrick juga memiliki rekor kandang yang cukup impresif sejak kembali menangani Manchester United.