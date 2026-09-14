Prediksi Skor Leeds vs Newcastle United di Liga Inggris: The Magpies Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Leeds United akan menjamu Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Selasa (15/9) pukul 02.00 WIB. The Magpies - julukan Newcastle - lebih diunggulkan meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Leeds sebenarnya tampil cukup menjanjikan dalam tiga laga awal musim ini. Tim berjuluk The Peacocks itu belum terkalahkan dengan mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Leeds memulai musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest. Kemudian bermain imbang dua kali saat menghadapi Brentford (1-1) dan Brighton Hove Albion (1-1).

Tim asuhan Daniel Farke itu tentu mengusung misi untuk mempertahankan tren positifnya. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Leeds untuk memberikan tekanan sejak menit awal.

Akan tetapi, Newcastle United bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena punya materi pemain yang lebih berpengalaman. Sama seperti Leeds, The Magpies juga belum terkalahkan di tiga laga awal musim ini.

Newcastle United mencatatkan satu kemenangan dan dua imbang. Kemenangan diraih saat bungkam Tottenham Hotspur 2-0, sedangkan hasil imbang didapat ketika melawan Liverpool (2-2) dan Bournemouth (2-2).

Dari sisi produktivitas, Newcastle memiliki sejumlah pemain yang mampu menjadi ancaman serius di sepertiga akhir lapangan. Leeds harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan karena sedikit kesalahan dapat dimanfaatkan The Magpies untuk menciptakan peluang berbahaya.

Prediksi Skor Leeds vs Newcsatle United Bermain di Elland Road bisa menjadi modal penting bagi Leeds untuk memberikan perlawanan. Dukungan penuh suporter berpotensi membuat tempo pertandingan semakin tinggi dan memberikan tekanan tambahan kepada para pemain Newcastle United.