Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 14 September 2026 | 15.01 WIB

Prediksi Skor Leeds vs Newcastle United di Liga Inggris: The Magpies Lebih Diunggulkan

Newcastle United diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Leeds United. (Newcastle United) - Image

Newcastle United diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Leeds United. (Newcastle United)

JawaPos.com - Leeds United akan menjamu Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Selasa (15/9) pukul 02.00 WIB. The Magpies - julukan Newcastle - lebih diunggulkan meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Leeds sebenarnya tampil cukup menjanjikan dalam tiga laga awal musim ini. Tim berjuluk The Peacocks itu belum terkalahkan dengan mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Leeds memulai musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest. Kemudian bermain imbang dua kali saat menghadapi Brentford (1-1) dan Brighton Hove Albion (1-1).

Tim asuhan Daniel Farke itu tentu mengusung misi untuk mempertahankan tren positifnya. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Leeds untuk memberikan tekanan sejak menit awal.

Akan tetapi, Newcastle United bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena punya materi pemain yang lebih berpengalaman. Sama seperti Leeds, The Magpies juga belum terkalahkan di tiga laga awal musim ini.

Newcastle United mencatatkan satu kemenangan dan dua imbang. Kemenangan diraih saat bungkam Tottenham Hotspur 2-0, sedangkan hasil imbang didapat ketika melawan Liverpool (2-2) dan Bournemouth (2-2).

Dari sisi produktivitas, Newcastle memiliki sejumlah pemain yang mampu menjadi ancaman serius di sepertiga akhir lapangan. Leeds harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan karena sedikit kesalahan dapat dimanfaatkan The Magpies untuk menciptakan peluang berbahaya.

Prediksi Skor Leeds vs Newcsatle United

Bermain di Elland Road bisa menjadi modal penting bagi Leeds untuk memberikan perlawanan. Dukungan penuh suporter berpotensi membuat tempo pertandingan semakin tinggi dan memberikan tekanan tambahan kepada para pemain Newcastle United.

Namun, pengalaman Newcastle United dalam menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi membuat mereka lebih layak difavoritkan. The Magpies diprediksi mampu memanfaatkan kualitas lini depan dan kedalaman skuad untuk mengimbangi agresivitas Leeds.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Elkan Baggott Main 90 Menit! Millwall FC Kalah Tipis dari Newcastle United di Carabao Cup - Image
Sepak Bola Dunia

Elkan Baggott Main 90 Menit! Millwall FC Kalah Tipis dari Newcastle United di Carabao Cup

Rabu, 9 September 2026 | 23.24 WIB

Prediksi Skor Millwall vs Newcastle United di Carabao Cup: Kans The Magpies Gondol 3 Poin! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Millwall vs Newcastle United di Carabao Cup: Kans The Magpies Gondol 3 Poin!

Selasa, 8 September 2026 | 16.34 WIB

Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries

Sabtu, 5 September 2026 | 22.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore