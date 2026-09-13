Hajar Sunderland 2-0, Arsenal ke Pucuk Klasemen Liga Inggris

JawaPos.com - Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027 setelah tekuk Sunderland 2-0 di Stadium of Light pada Minggu dini hari WIB.

Dikutip dari Liga Inggris, tim berjuluk The Gunners tersebut melesakkan gol lewat Bruno Guimaraes (58') dan Bukayo Saka (penalti 90+7').

Kemenangan itu membawa Arsenal mengoleksi 12 poin dari empat laga. Mereka unggul tiga poin dari Manchester City di peringkat dua, tetapi The Citizens baru akan melakoni laga keempat melawan Manchester United pada Minggu malam WIB.

Sunderland masih berada di posisi ke-14 dengan empat poin.

Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Saka memperoleh peluang dari jarak dekat, tetapi tembakannya masih mampu diamankan kiper Sunderland, Robin Roefs.

Tuan rumah memberikan respons melalui Daniel Ballard. Mendapat umpan silang Granit Xhaka di tiang jauh, Ballard gagal mengarahkan bola ke dalam gawang.

Arsenal terus menekan. Gabriel Magalhaes melepaskan tembakan rendah yang melebar tipis, sementara peluang Kai Havertz dari dalam kotak penalti kembali digagalkan Roefs.

Sunderland juga beberapa kali mengancam pertahanan Arsenal. Enzo Le Fee mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan dari jarak sekitar 23 meter, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.