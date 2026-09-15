Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Zelezna Sparta Ancaman Tuan Rumah

JawaPos.com — Ararat-Armenia menjamu Sparta Prague di Vazgen Sargsyan Republican Stadium pada Rabu (16/9/2026) pukul 23.45 WIB dalam laga pembuka Liga Europa.

Klub Armenia itu menghadapi ancaman serius dari tim asal Republik Ceko yang punya pengalaman Eropa lebih matang dan rekor sempurna atas mereka dalam dua pertemuan sebelumnya.

Bagaimana Rekor Pertemuan Ararat-Armenia vs Sparta Prague? Sparta Prague punya modal kuat saat kembali menghadapi Ararat-Armenia karena memenangkan dua pertemuan kompetitif sebelumnya dengan agregat 6-2 pada babak kualifikasi Conference League musim lalu.

Rekor tersebut membuat Zelezna Sparta datang ke Armenia dengan kepercayaan diri tinggi meski performa tandang mereka musim ini belum terlalu meyakinkan.

Ararat-Armenia sendiri akhirnya mencatat sejarah dengan tampil di fase utama kompetisi Eropa setelah menjuarai Liga Armenia untuk kali ketiga musim lalu.

Perjalanan menuju panggung utama tidak sepenuhnya mulus, tetapi performa mereka belakangan menunjukkan perkembangan positif dengan hanya kebobolan satu gol dalam rangkaian pertandingan terakhir.

Catatan kandang juga menjadi alasan Ararat-Armenia layak diperhitungkan.

Mereka tentu ingin menjadikan Vazgen Sargsyan Republican Stadium sebagai sumber kekuatan saat menghadapi Sparta Prague yang justru mengalami kesulitan ketika bermain di markas lawan.