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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 00.09 WIB

Prediksi Skor Hull City vs Aston Villa di Liga Inggris: Duel Sengit Berpotensi Imbang di MKM Stadium

Hull City berpeluang mempertahankan start sempurna saat menjamu Aston Villa di MKM Stadium pada Liga Inggris 2026/2027. (Hull City) - Image

Hull City berpeluang mempertahankan start sempurna saat menjamu Aston Villa di MKM Stadium pada Liga Inggris 2026/2027. (Hull City)

JawaPos.com — Hull City berpeluang mempertahankan start sempurna Liga Inggris 2026/2027 saat menjamu Aston Villa di MKM Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 23.30 WIB.

The Tigers datang dengan dua kemenangan dan dua clean sheet, sedangkan Aston Villa masih tanpa poin dan gol setelah kalah dari Brighton serta Arsenal, sehingga duel ini diprediksi berjalan ketat dan berakhir imbang 1-1.

Bisakah Hull City Melanjutkan Start Sempurna?

Hull City menjadi salah satu kejutan terbesar pada awal Liga Inggris 2026/2027 setelah mengalahkan Manchester United 2-0 dan Coventry City 1-0 dalam dua pertandingan pertama.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Sergej Jakirovic mengoleksi enam poin sekaligus menjaga gawang tetap bersih.

Catatan tersebut membuat Hull City memiliki peluang mencatat tiga kemenangan beruntun sejak awal musim Premier League untuk kali pertama dalam sejarah mereka.

Jika kembali meraih kemenangan, The Tigers juga akan menjadi tim promosi pertama sejak Bolton Wanderers pada musim 2001/2002 yang mampu mengawali tiga laga Premier League dengan rekor 100 persen.

Jakirovic bahkan berpeluang masuk kelompok elite pelatih yang memenangkan tiga pertandingan pertama di Premier League sekaligus mencatat clean sheet.

Sebelumnya, hanya Jose Mourinho pada 2004, Sven-Goran Eriksson pada 2007, dan Arne Slot pada 2024 yang mampu mencatat pencapaian tersebut.

Modal Hull City semakin kuat karena mereka belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, dengan catatan empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Editor: Edi Yulianto
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