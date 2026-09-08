Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 9 September 2026 | 03.15 WIB

Prediksi Club Brugge vs Aston Villa: The Villans Punya Modal untuk Raih Kemenangan

Bek Aston Villa Tyrone Mings. (Dok. Aston Villa) - Image

Bek Aston Villa Tyrone Mings. (Dok. Aston Villa)

JawaPos.com - Aston Villa akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2026/2027 dengan menghadapi Club Brugge.

Pertandingan matchday pertama ini dijadwalkan berlangsung di Jan Breydel Stadion, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB.

Laga Club Brugge vs Aston Villa menjadi salah satu pertandingan menarik pada pembukaan kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa.

Kedua tim sudah cukup mengenal satu sama lain karena pertemuan mereka dalam beberapa musim terakhir.

Bagi Aston Villa, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil positif.

Namun, tim asuhan Unai Emery datang ke Belgia dengan modal yang belum terlalu meyakinkan dari rangkaian pertandingan terakhir.

Villa masih mencari konsistensi setelah mengalami sejumlah hasil kurang memuaskan.

Mereka sempat dihantam Brighton dengan skor 0-4, kemudian kalah tipis dari Arsenal, sebelum hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Hull City.

Dari tiga pertandingan tersebut, Aston Villa baru mengumpulkan satu poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Hull City vs Aston Villa di Liga Inggris: Duel Sengit Berpotensi Imbang di MKM Stadium - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hull City vs Aston Villa di Liga Inggris: Duel Sengit Berpotensi Imbang di MKM Stadium

Sabtu, 5 September 2026 | 00.09 WIB

Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal - Image
Sepak Bola Dunia

Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal

Rabu, 2 September 2026 | 21.41 WIB

Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea

Rabu, 2 September 2026 | 20.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore