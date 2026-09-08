Prediksi Club Brugge vs Aston Villa: The Villans Punya Modal untuk Raih Kemenangan

JawaPos.com - Aston Villa akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2026/2027 dengan menghadapi Club Brugge.

Pertandingan matchday pertama ini dijadwalkan berlangsung di Jan Breydel Stadion, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB.

Laga Club Brugge vs Aston Villa menjadi salah satu pertandingan menarik pada pembukaan kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa.

Kedua tim sudah cukup mengenal satu sama lain karena pertemuan mereka dalam beberapa musim terakhir.

Bagi Aston Villa, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil positif.

Namun, tim asuhan Unai Emery datang ke Belgia dengan modal yang belum terlalu meyakinkan dari rangkaian pertandingan terakhir.

Villa masih mencari konsistensi setelah mengalami sejumlah hasil kurang memuaskan.

Mereka sempat dihantam Brighton dengan skor 0-4, kemudian kalah tipis dari Arsenal, sebelum hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Hull City.