Komentar Erling Haaland soal Gol Kontroversialnya ke Gawang Manchester United

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JawaPos.com - Erling Haaland punya alasan khusus untuk merasa lega setelah Manchester City mengalahkan Manchester United dalam derbi Manchester. Selain menjadi penentu kemenangan, golnya sempat berada di ujung tanduk karena dianggap offside.
City harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Phil Foden mendapat kartu merah karena insiden dengan Bruno Fernandes. Dalam kondisi kekurangan pemain, The Citizens justru mampu mencuri kemenangan melalui Haaland pada menit ke-60.
Gol tersebut lahir setelah Haaland menyambut umpan silang Josko Gvardiol yang lebih dulu mengalami defleksi.
Namun, hakim garis langsung mengangkat bendera karena menganggap Haaland berada dalam posisi offside.
Situasi tersebut kemudian diperiksa VAR. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup lama, petugas VAR di Stockley Park menentukan bahwa posisi Haaland masih sejajar dengan bola ketika Gvardiol melepaskan umpan silang.
Haaland Merasa Tersinggung
Setelah posisi Haaland dinyatakan onside, perhatian kemudian beralih kepada Enzo Fernandez. Gelandang Manchester United itu berada dalam posisi offside ketika situasi serangan berlangsung.
Namun, Fernandez tidak menyentuh bola dan VAR menilai ia tidak cukup mengganggu jalannya permainan. Karena itu, gol Haaland akhirnya disahkan.
Melansir Manchester Evening News, ketika ditanya mengenai kontroversi tersebut seusai pertandingan, Haaland mengaku sempat merasa tersinggung ketika dirinya dianggap offside.
"Saya pikir mungkin seseorang menyentuh bola itu. Ketika saya mengetahui bahwa tidak ada yang menyentuhnya, saya merasa tersinggung karena mereka mengira saya offside karena biasanya saya tidak pernah offside."
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