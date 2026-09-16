Prediksi Skor Fleetwood Town vs Sheffield United di Carabao Cup: The Blades Menang Tipis

Fleetwood Town menghadapi Sheffield United di putaran ketiga Carabao Cup dengan tiket babak 16 besar menjadi taruhan. (Sheffield United)
JawaPos.com - Fleetwood Town menjamu Sheffield United di Highbury Stadium pada putaran ketiga Carabao Cup, Kamis (17/9) pukul 01.45 WIB, dengan tiket babak 16 besar menjadi taruhannya.
Fleetwood Town datang tanpa kekalahan sepanjang musim 2026/2027, sedangkan Sheffield United baru menelan dua kekalahan di Championship sehingga laga diprediksi berlangsung ketat.
Fleetwood Town menjadi satu-satunya wakil League Two yang masih bertahan di putaran ketiga Carabao Cup musim ini setelah meraih dua kemenangan kandang pada dua ronde sebelumnya.
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The Cod Army membuka perjalanan dengan kemenangan 1-0 atas Chesterfield sebelum menghancurkan Shrewsbury Town 4-0 di Highbury Stadium.
Kemenangan telak tersebut memperlihatkan kemampuan Fleetwood Town memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.
Ched Evans mencetak dua gol setelah gol bunuh diri Will Boyle dan gol Will Davies pada menit-menit akhir.
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Evans juga sudah mengoleksi empat gol musim ini, termasuk tiga gol dalam dua pertandingan Carabao Cup.
Performa Fleetwood Town di League Two juga cukup konsisten karena mereka belum terkalahkan dari enam pertandingan pertama.
Tim asuhan Matt Lawlor tersebut berada di posisi ketujuh dengan 10 poin, meski empat pertandingan terakhir berakhir imbang dan laga terbaru kontra Newport County selesai 1-1 berkat gol penyama kedudukan Aaron Loupalo-Bi.
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