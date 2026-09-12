Prediksi Skor Tottenham vs Everton: Spurs Cari Gol Pertama, Grealish Mengancam

JawaPos.com - Tottenham Hotspur mencari gol pertama sekaligus kemenangan perdana di Premier League 2026/2027 saat menjamu Everton. Misi tersebut tidak akan mudah karena The Toffees datang ke London tanpa kekalahan dalam tiga pertandingan awal dan berpeluang memainkan Jack Grealish sejak menit pertama.

Pertandingan Tottenham vs Everton dijadwalkan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.30 WIB. Spurs baru mengoleksi satu poin dari tiga laga dan belum mampu mencetak gol, sedangkan Everton sudah mengumpulkan lima poin.

Tottenham sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest. Spurs menguasai 59 persen bola dan melepaskan 11 tembakan, tetapi tidak satu pun mengarah tepat ke gawang.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan utama Tottenham pada awal musim. Penguasaan bola dan jumlah percobaan belum mampu diterjemahkan menjadi ancaman nyata di depan gawang.

Spurs bahkan menjadi salah satu dari tiga tim yang belum mencetak gol di Premier League musim ini, bersama Aston Villa dan Coventry City.

Situasi itu cukup mengejutkan karena Tottenham mengeluarkan lebih dari 300 juta poundsterling untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Investasi besar tersebut belum berbanding lurus dengan produktivitas tim dalam tiga pertandingan awal.

Masalah Tottenham juga diperburuk dengan absennya sejumlah pemain. Mykhaylo Mudryk mengalami cedera pergelangan kaki dan diperkirakan baru kembali setelah jeda internasional.

Dejan Kulusevski, Wilson Odobert dan Xavi Simons juga masih belum tersedia. James Maddison menjadi salah satu kabar positif karena berpeluang kembali tampil.

Kehadiran Maddison bisa memberikan tambahan kreativitas bagi Tottenham. Spurs membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang ketika menghadapi pertahanan Everton.