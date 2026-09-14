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Risma Azzah Fatin
Senin, 14 September 2026 | 14.26 WIB

Tottenham Hotspur Kembali Gagal Cetak Gol, Everton Bertahan Kuat untuk Raih Hasil Imbang

Tottenham Hotspur kembali gagal cetak gol saat hadapi Everton (Flashscore) - Image

Tottenham Hotspur kembali gagal cetak gol saat hadapi Everton (Flashscore)

JawaPos.com – Tottenham Hotspur kembali gagal mencetak gol setelah ditahan imbang 0-0 oleh Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Hasil tersebut membuat Spurs masih harus menunggu kemenangan sekaligus gol pertama mereka pada musim ini, sementara Everton mencatatkan hasil imbang dalam tiga pertandingan liga secara beruntun.

Meski telah mengeluarkan banyak uang pada bursa transfer musim panas, Spurs justru kesulitan membangun serangan dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan.

Everton tampil disiplin dalam bertahan sehingga membuat para pemain Spurs kesulitan menemukan ruang untuk menembus pertahanan mereka.

Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk melalui Lucas Bergvall pada menit-menit akhir, tetapi upayanya masih mampu dihentikan kiper Everton, Jordan Pickford.

Di sisi lain, Everton beberapa kali mendapatkan peluang melalui Kiernan Dewsbury-Hall dan Brennan Johnson, tetapi ketangguhan kiper Spurs, Antonin Kinsky, membuat skor tetap tanpa gol.

Kegagalan mencetak gol tersebut menjadi catatan buruk bagi Tottenham karena mereka kini mengawali musim liga dengan empat pertandingan tanpa gol secara beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Spurs sebenarnya berusaha meningkatkan tekanan pada menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan, tetapi pertahanan Everton mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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