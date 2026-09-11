Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Everton di Liga Inggris: The Toffees Curi Poin di London Utara

Tottenham Hotspur menjamu Everton pada pekan keempat Liga Inggris 2026/2027 dengan misi meraih kemenangan dan mencetak gol pertama musim ini. (Everton)
JawaPos.com — Tottenham Hotspur diprediksi kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Everton pada pekan keempat Liga Inggris 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, London Utara, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.30 WIB.
The Lilywhites belum menang dan bahkan belum mencetak gol dalam tiga laga awal, sedangkan Everton datang dengan rekor tak terkalahkan.
Tottenham Hotspur belum menemukan solusi untuk masalah produktivitas setelah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan Liga Inggris musim ini.
Roberto De Zerbi dan anak asuhnya bahkan menjadi salah satu dari tiga tim yang belum mencetak gol bersama Aston Villa dan Coventry City.
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Pada pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest, Tottenham Hotspur sebenarnya mampu menguasai 59 persen penguasaan bola dan melepaskan 11 tembakan.
Namun, tidak satu pun tembakan tersebut mengarah tepat ke gawang sehingga laga berakhir tanpa gol.
Situasi itu membuat Tottenham Hotspur berpotensi mencatat sejarah buruk jika kembali gagal membobol gawang Everton.
Mereka belum pernah mengakhiri empat pertandingan pertama liga tanpa gol sepanjang sejarah klub, meski pernah melalui empat pertandingan Premier League tanpa mencetak gol pada musim 2006/2007.
Ironisnya, rangkaian tanpa gol tersebut juga mencakup kekalahan 0-2 dari Everton. Kini, The Lilywhites harus menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan sekaligus menghindari kekalahan kandang ke-50 mereka di Premier League.
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Jawa Pos
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