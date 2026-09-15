Prediksi Skor Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol: Los Blancos Pesta Gol di Estadio Martinez Valero

Kylian Mbappe menjadi ancaman utama Real Madrid saat bertandang menghadapi Elche di Estadio Martinez Valero. (Real Madrid)
JawaPos.com — Real Madrid diprediksi meraih kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi saat bertandang ke markas Elche, Estadio Martinez Valero, Rabu (16/9/2026) pukul 02.30 WIB.
Los Blancos yang menempati posisi kedua La Liga berpeluang menambah tiga poin sekaligus menekan Barcelona, sedangkan Elche masih terpuruk di zona degradasi.
Elche belum menemukan momentum positif pada awal musim La Liga 2026/2027 dan masih tanpa kemenangan dalam lima pertandingan pertama bersama Martin Anselmi.
Los Franjiverdes mengawali periode tersebut dengan hasil imbang melawan Deportivo La Coruna sebelum menelan tiga kekalahan beruntun dari Barcelona, Racing Santander, dan Real Sociedad yang bermain dengan 10 pemain.
Tekanan terhadap Anselmi sedikit mereda setelah Elche membawa pulang satu poin dari lawatan ke San Mames.
Facundo Buonanotte sempat membawa tim tamu unggul melalui penalti pada menit ke-50, tetapi Inaki Williams mencetak gol penyama kedudukan menjelang menit ke-80 untuk mengubah laga menjadi 1-1.
Hasil imbang melawan Athletic Bilbao sebenarnya cukup layak bagi Elche, tetapi persoalan utama mereka terletak pada pertahanan.
Elche sudah kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan sehingga memiliki catatan pertahanan terburuk kedua di kompetisi tersebut.
Situasi itu membuat laga melawan Real Madrid menjadi ujian berat bagi Anselmi.
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